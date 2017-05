Door Arnoud Wokke, maandag 22 mei 2017 14:15, 57 reacties • Feedback

Android Auto zal niet voor de hele levensduur van de auto updates kunnen krijgen. Dat zegt een Google-topman in gesprek met Tweakers. Het is volgens Patrick Brady onmogelijk om het nieuwste besturingssysteem goed te laten werken op tien jaar oude hardware.

Hoewel auto's veel langer meegaan dan bijvoorbeeld telefoons, hoeven gebruikers niet te verwachten dat de updates zullen blijven komen. "We hebben niet aangekondigd hoe lang we updates garanderen, en dat is ook aan de autofabrikanten om dat te bepalen", aldus Brady. Tweakers sprak de Google-topman op het hoofdkantoor van het Amerikaanse bedrijf, tijdens ontwikkelaarsconferentie I/O. "Ze hebben aangekondigd om de nieuwe versie van Android Auto binnen twee jaar te gaan gebruiken, dus ze hebben de tijd om te bepalen hoe ze het willen doen."

Het is in elk geval de intentie van de fabrikanten om zowel updates voor het besturingssysteem als patches voor beveiligingslekken uit te brengen. "Veel automakers hebben nu geen systeem om over the air updates te leveren aan auto's, dat moet wel gaan kunnen."

Google wijst er bovendien op dat het niet alleen exploits tegengaat via updates. "Wij scannen elke dag miljarden installaties van apps op zoek naar exploits van bekende kwetsbaarheden. Er zijn meerdere lagen van beveiliging en op deze manier kun je voorkomen dat een exploit zich verspreidt. Zo'n aanpak gaan we op ook autogebied nastreven."

Bovendien heeft het systeem, op verzoek van autofabrikanten, geen toegang tot data als de hoeveelheid brandstof die nog in de tank zit. "Dat vergelijken we met Android op telefoons, waarbij ontwikkelaars ook niet bij data over de radio kunnen. We zien wel een verschuiving dat automakers steeds meer data openstellen via api's." Volgens Brady is Google er niet op uit om zoveel mogelijk data uit auto's bijeen te harken. "Integendeel, wij denken dat er veel info online is die nu niet beschikbaar is in auto's en wij werken er nu al tien jaar aan om die toegankelijk te maken."

De zoekgigant presenteerde vorige week op zijn ontwikkelaarsconferentie een nieuwe versie van Android Auto in samenwerking met Volvo. Daarin is CarPlay van Apple optioneel beschikbaar als app, terwijl de auto geen telefoon nodig heeft om het Android-systeem te draaien.

Het infotainmentsysteem in de nieuwe Audi's en Volvo's zal bestuurders de mogelijkheid geven om onder andere de airconditioning, het zonnedak en de ramen te bedienen. Het nieuwe Android-systeem zal voor de besturing zorgen van zowel het centrale touchscreen als het digitale dashboard achter het stuur. Google Assistant zal ook beschikbaar komen, naast alle apps en functionaliteiten die al beschikbaar zijn via Android Auto. Het nieuwe systeem zal nog niet verantwoordelijk zal zijn voor de controle op veiligheidssystemen van de auto.