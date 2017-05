Door Sander van Voorst, vrijdag 19 mei 2017 19:53, 53 reacties • Feedback

Muziekstreamingdienst Spotify heeft het Franse bedrijf Niland overgenomen. Dat specialiseert zich op het vinden van muziek en het doen van aanbevelingen. Daarvoor maakt de onderneming gebruik van machine learning.

Het in 2013 opgerichte Niland houdt zich naar eigen zeggen bezig met twee gebieden. Het gaat daarbij om het inschatten van de mate waarin nummers op elkaar lijken en om het classificeren van nummers. Om de overeenkomsten tussen nummers vast te stellen met behulp van kunstmatige intelligentie, claimt het bedrijf van elk nummer een 'handtekening' te genereren die vervolgens vergeleken kan worden.

Spotify schrijft dat het Niland-team opgenomen zal worden in zijn New Yorkse kantoor, waar het zal werken aan het verbeteren van de aanbevelingen binnen de software. In een eigen mededeling refereert Niland aan de bestaande aanbevelingsdiensten binnen Spotify, zoals Discover Weekly en Release Radar. Dat zijn playlists die periodiek van inhoud veranderen op basis van de voorkeuren van gebruikers.

Het is niet de eerste keer dat Spotify een bedrijf overneemt om dit onderdeel van zijn dienst te verbeteren. In 2014 nam het bijvoorbeeld The Echo Nest over, gevolgd door Sonalytic en MightyTV.