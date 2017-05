Door Arnoud Wokke, maandag 15 mei 2017 10:26, 3 reacties • Feedback

Een Amerikaanse provider heeft de Samsung Galaxy J3 2017 online gezet, de opvolger van de J3 2016. Dat toestel was volgens analistenbureau Strategy Analytics afgelopen maanden de bestverkopende Galaxy-smartphone van Samsung.

De Galaxy J3 2017 heeft net als zijn voorganger een 5"-scherm met een resoluitie van 1280x720 pixels. De productpagina laat in het midden of het gaat om een lcd of een oled-scherm. De J3 2016 heeft een oled-scherm en het gebeurt zelden dat Samsung vervolgens een opvolger een lcd meegeeft.

De soc is een Samsung Exynos 7570, een op 14nm gemaakte quadcore met vier Cortex A53-processorkenen op 1,4GHZ en een Mali T720-gpu van ARM. Samsung zet daar 1,5GB aan lpdrr3-geheugen bij. De emmc-opslag heeft een capaciteit van 16GB en is uit te breiden met microsd-kaartjes met een maximum van 256GB.

De accu heeft een capaciteit van 2600mAh. De telefoon meet 141x70mm en is 8,6mm dik, bij een gewicht van 148g. Het toestel heeft een achterkant met een horizontale strook in een andere kleur over de camera heen. Die camera is voorzien van een 5-megapixelsensor met 'beauty'-modus om de foto's op te leuken. De frontcamera beschikt over een maximale resolutie van twee megapixels. De software draait op Android 7.0 Nougat.

AT&T biedt het toestel aan voor 179 dollar. Omgerekend naar euro's en met btw erbovenop zou de prijs in euro's uitkomen rond 199 euro. Dat ligt in lijn met de adviesprijs van de Galaxy J3 2016.

Analistenbureau Strategy Analytics zette onlangs informatie online over de bestverkopende telefoons in het eerste kwartaal van 2017. De Galaxy J3 2016 stond daarbij op de vierde plaats, achter de iPhone 7, iPhone 7 Plus en Oppo R9s.