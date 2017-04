Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 21 april 2017 10:54, 6 reacties • Feedback

Het Franse telecombedrijf Orange en het Deutsche Telekom werken aan een eigen persoonlijke assistent Djingo. Klanten kunnen het apparaat gebruiken in combinatie met diensten van de providers en smarthometoepassingen.

De ceo van Orange, Stéphane Richard, demonstreerde Djingo tijdens de Show Hello-conferentie van het telecombedrijf. Hij liet het apparaat een muzieknummer afspelen en een tweet versturen. Volgens de topman kan Djingo daarnaast onder andere voor het afspelen van films en smarthometoepassingen gebruikt worden en zijn er koppelingen met andere Orange-diensten zoals de nieuwe 'mobiele bank' Orange Bank mogelijk. De dienst kan op diverse platforms zoals smartphones draaien en ook met tekst benaderd worden.

Orange heeft een strategisch samenwerkingsverband gesloten met Deutsche Telekom, moederbedrijf van T-Mobile Nederland. De bedrijven gaan de assistent en de kunstmatige intelligentie erachter samen verder ontwikkelen. De bedoeling is dat Djingo vanaf begin 2018 breed gebruikt kan worden en het lijkt erop dat het alleen door klanten van de twee providers gebruikt kan gaan worden. De telecomaanbieders gaan met Djingo de concurrentie aan met de tech-grootmachten Google, Microsoft en Amazon.

Ook op een ander gebied gaat Orange de concurrentie met Amazon aan: de ceo toonde een klein apparaatje met een knop voor het bestellen van producten en het versturen van andere signalen. De knop werkt op basis van het lora-netwerk waardoor de werking niet beperkt is tot thuisgebruik met een wifi-netwerk. Amazon heeft een vergelijkbaar product in de vorm van de Dash-knoppen, maar die werken alleen via wifi.

Orange is als provider actief in onder andere België en Frankrijk, maar niet in Nederland. Het bedrijf is eigenaar van diverse internetdiensten, zoals muziekdienst Deezer en videodienst Dailymotion.