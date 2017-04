Door Arnoud Wokke, woensdag 5 april 2017 17:13, 49 reacties • Feedback

KPN heeft afgelopen jaar klanten afgesnoept van Ziggo op de markt voor tv-abonnementen. Het marktaandeel van Ziggo zakte 1,1 procentpunt, terwijl KPN er juist 1,2 procentpunt bijkreeg. Meer dan de helft van de tv-kijkers zit bij Ziggo.

Ziggo haalt meer omzet per klant uit tv-abonnementen dan KPN, meldt Telecompaper. Van de tv-kijkers zit 53,6 procent bij Ziggo, maar het bedrijf strijkt meer dan 60 procent van de omzet in de tv-markt op. Ongeveer 31,4 procent van de tv-kijkers is klant bij KPN. Het onderzoeksbureau geeft geen verklaring waarom het aandeel van Ziggo zakt en dat van KPN juist stijgt. Die trend is al enkele jaren zichtbaar.

De prijsverhogingen van zowel Ziggo als KPN in 2016 hebben ertoe geleid dat tv-aanbieders meer verdienden vorig jaar. Alle aanbieders bij elkaar verdienden 4,3 procent meer, in totaal bijna 1,8 miljard euro.

Volgens Telecompaper gaan de aanbieders komende jaren last krijgen van huishoudens die geen tv-abonnement meer willen hebben. Zij bekijken alleen nog televisie via internetdiensten en niet langer 'live'. Daardoor zal het aantal abonnees per jaar ongeveer 1,1 procent dalen, schat het onderzoeksbureau in.