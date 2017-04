Door Sander van Voorst, woensdag 5 april 2017 11:31, 5 reacties • Feedback

De Nederlandse Cyber Security Raad verwacht dat bedrijven in de toekomst vaker aansprakelijk gesteld zullen worden voor gebrekkige beveiliging. Daarnaast constateert de organisatie dat Nederlandse bedrijven te weinig doen om hun systemen en producten te beveiligen.

Lokke Moerel, als hoogleraar ict-recht in Tilburg en advocaat bij Morrison & Foerster verbonden aan de CSR, zegt dat deze verwachting voortkomt uit een aantal factoren. Zo is er meer helderheid over het feit dat bedrijven zorgplichten hebben om te zorgen voor een adequate beveiliging van hun producten en diensten. Daarnaast zijn er steeds meer belangenorganisaties die zich inzetten voor de bescherming van de privacy van burgers en die zich toeleggen op het indienen van claims bij bedrijven. "Ook de meldplicht datalekken speelt daarbij een belangrijke rol, omdat hierdoor datalekken bekend moeten worden gemaakt zodat burgers hun rechten kunnen uitoefenen", aldus Moerel.

Verder is zij van mening dat er geen nieuwe regels nodig zijn om bedrijven aansprakelijk te stellen voor gebrekkige beveiliging. "Het huidige Burgerlijk Wetboek is gemaakt om mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en daar zal de Hoge Raad in meegaan. Bij elke nieuwe techniek wordt er weer gevraagd om nieuwe regels, die achteraf vaak niet nodig blijken te zijn. Ze heeft de Hoge Raad al uitgemaakt dat de aansprakelijkheid voor standaardsoftware geleverd via het internet of op een gegevensdrager gewoon onder de huidige koopregels valt. Er zijn op het moment nog geen honderden rechtszaken waar wij op kunnen terugvallen, maar die komen er wel."

De Cyber Security Raad heeft woensdag een 'handreiking' gepubliceerd, waarin de verschillende zorgplichten worden genoemd die gelden voor bedrijven. Zo zijn bedrijven die persoonsgegevens verwerken verplicht deze gegevens van een degelijke beveiliging te voorzien. Deze eis vloeit voort uit de Wet bescherming persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hiervoor verschillende beleidsregels gepubliceerd.

Daarnaast geldt een zorgplicht voor bedrijven die gebruikmaken van ict. Zo mogen zij bijvoorbeeld niet 'opzettelijk of bewust roekeloos gebruikmaken van ict waarvan de cybersecurity sterk tekortschiet'. Mochten er door dergelijk gebruik problemen ontstaan, dan zou een bedrijf zich volgens de handreiking niet kunnen beroepen op de uitsluiting van aansprakelijkheid in hun contracten.

Een derde scenario geldt voor bedrijven die zelf producten of diensten ontwikkelen met een 'ict-toepassing'. Zo moeten de producten aan de verwachtingen van de koper voldoen. Het voorbeeld wordt genoemd van een smartphone of een draadloze autosleutel, die over een 'basisbeveiliging tegen hacken' moet beschikken. De Nederlandse toezichthouder ACM zei daarover eerder dat telefoonretailers in ieder geval de klant moeten voorlichten als zij een telefoon verkopen die geen updates meer krijgt.

De CSR schrijft verder in zijn bericht dat er voor het kabinet en de ondernemersorganisatie VNO-NCW een taak is weggelegd om degelijke beveiliging te stimuleren. Zo kan de politiek bijvoorbeeld het bedrijfsleven aansporen tot zelfregulering. Het algemene beeld in de mededeling van de CSR is dat Nederlandse bedrijven te weinig ondernemen om te zorgen voor adequate beveiliging.