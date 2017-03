Door Arnoud Wokke, vrijdag 24 maart 2017 08:13, 19 reacties • Feedback

Het aantal bedrijven dat in Nederland een vergunning aanvraagt voor het vliegen met een kleine drone van minder dan vier kilo is de afgelopen maanden sterk gestegen. Waar bedrijven vorig jaar in een half jaar 70 vergunningen aanvroegen, zijn dat er nu 134 in nauwelijks drie maanden.

Daarmee stijgt het aantal aanvragen voor een vergunning van lichte drones veel sterker dan die van zwaardere drones. De Nederlandse Inspectie voor Leefomgeving en Transport heeft tot nu toe sinds vorig jaar zomer 204 vergunningen afgegeven voor drones lichter dan vier kilogram, terwijl het aantal vergunningen voor zwaardere drones tot nu toe op 32 staat.

Met een lichte drone mogen bedrijven en organisaties niet hoger vliegen dan vijftig meter en de drone moet binnen een straal van honderd meter bij de piloot blijven. De bedrijven die een vergunning aanvragen werken vooral in film, landbouw, onderzoek, offshore en industrie.

De Inspectie publiceert elke maand de volledige lijst van vergunninghouders. Daarop staan bekende namen als voetbalclub Ajax, Universiteit van Amsterdam, Vereniging Natuurmonumenten en omroepvereniging Max.