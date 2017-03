Door Arnoud Wokke, vrijdag 24 maart 2017 07:24, 10 reacties • Feedback

Dienst SixXS, die een tunnel biedt voor klanten met alleen ipv4 om internetadressen via ipv6 te bereiken, stopt ermee in juni. De dienst groeit al een paar jaar niet meer en vindt bovendien dat het zijn doel inmiddels voorbij lijkt te schieten.

De oprichter bereiken met de dienst ongeveer 38.000 gebruikers per week, zeggen zij in een post over het afscheid. De in Zwitserland woonachtige Nederlander Pim van Pelt en Zwitser Jeroen Massar hebben de dienst in totaal achttien jaar gerund, waarbij het hoogtepunt rond 2011 lag. Toen maakten de meeste gebruikers nieuwe tunnels aan.

Behalve dat het aantal nieuwe gebruikers terugliep, begonnen internetproviders te verwijzen naar de tunneldienst voor ipv6 als klanten vroegen om ipv6 in te schakelen. Daarmee schoot SixXS aan zijn doel voorbij. Het doel was juist om providers ertoe te bewegen ipv6 te implementeren door klanten alvast te voorzien van de functionaliteit via een tunnel.

De dienst stopt ermee per 6 juni. Vanaf die datum zullen tunnels niet meer functioneren. Gebruikers hebben tot die tijd om een andere tunneldienst te vinden. De oprichters raden aan om bij internetproviders te klagen als die geen ipv6 ondersteunt. "Dat is de beste manier vooruit", aldus Van Pelt en Massar.