IBM heeft zijn 'Q'-programma aangekondigd. Daarin wil het binnen enkele jaren quantumcomputers met vijftig qubits bouwen, die commercieel beschikbaar zijn via zijn IBM Cloud. Daarnaast breidt het zijn huidige quantumcomputer uit met een nieuwe api.

IBM schrijft dat de computers problemen moeten oplossen die niet met klassieke systemen aan te pakken zijn, bijvoorbeeld op het gebied van quantum states in een molecuul. Het bedrijf wil daarom het aantal qubits naar vijftig verhogen. Deze 'universele quantumcomputer' ontwikkelt IBM onder andere samen met Samsung, Canon en Honda. Toegang tot het systeem moet in eerste instantie mogelijk zijn voor een aantal partners voor een onbekende prijs.

In een tweede aankondiging schrijft het bedrijf dat het een nieuwe api heeft ontwikkeld voor zijn zogenaamde Quantum Experience. Dit systeem werd in 2016 geïntroduceerd en stelt gebruikers in staat om via internet op hun pc of mobiele apparaat algoritmes draaien op de quantumprocessor van vijf qubits. Deze dienst is inmiddels door 40.000 gebruikers ingezet om in totaal 275.000 experimenten uit te voeren, deelt IBM mee. De nieuwe api laat gebruikers operaties in batches uitvoeren en staat het gebruik van de Python-taal toe.

Het bedrijf stelt naast de api een sdk beschikbaar, die in de eerste helft van dit jaar moet uitkomen. Daarmee kunnen gebruikers verschillende applicaties bouwen. Hoewel het huidige systeem gebruikmaakt van vijf qubits, heeft IBM een simulator ontwikkeld waarmee tot twintig qubits gesimuleerd kunnen worden. Het doel daarvan is om alvast mogelijke toepassingen te bedenken.

IBM's QLab in het T.J. Watson Research Center, New York