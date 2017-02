Door Julian Huijbregts, maandag 27 februari 2017 12:30, 22 reacties • Feedback

De game Middle Earth: Shadow of Mordor krijgt een vervolg. Officieel is dat nog niet aangekondigd, maar een Amerikaanse winkel had informatie over de game met de titel Middle Earth: Shadow of War online staan.

Een gebruiker van het NeoGAF-forum publiceerde de details voordat ze door de winkel weer offline werden gehaald. Er is een afbeelding te zien van de PlayStation 4-versie van het spel. Naast de titel is te zien dat het spel wordt uitgegeven voor Warner Bros. en is gemaakt door gamestudio Monolith Productions. Diezelfde partijen zaten achter Shadow of Mordor, de game die in 2014 verscheen.

Uit de omschrijving van het spel blijkt dat het Nemesis-systeem uit het eerste deel ook terugkomt in Shadow of War. Dat systeem, waarbij gamers een 'band' opbouwen met vijanden, was een van de belangrijkste peilers van Shadow of Mordor.

Ook komt er een 'Gold Edition' van Middle Earth: Shadow of War. Volgens de beschrijving bevat deze diverse uitbreidingen voor het spel, waaronder nieuwe missies. Mogelijk worden die ook los als dlc aangeboden.

Wanneer Middle Earth: Shadow of War uitkomt is niet bekend. Een officiële aankondiging over een vervolg op Shadow of Mordor is er nog niet geweest, maar omdat die game in 2014 uitkwam, is het denkbaar dat er achter de schermen al enkele jaren aan de opvolger is gewerkt. Hoewel de afbeeldingen alleen een PlayStation 4-versie van Shadow of War tonen, is het aannemelijk dat de game ook voor de Xbox One en pc uitkomt, net als het eerste deel.