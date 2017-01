Door Mark Hendrikman, dinsdag 31 januari 2017 14:08, 40 reacties • Feedback

De Kiesraad was bijna zes jaar geleden al op de hoogte van een deel van de kwetsbaarheden in de software waarmee verkiezingsstemmen geteld worden. Het gaat om bijvoorbeeld de onversleutelde xml-bestanden en usb-sticks. Met die informatie is in de tussentijd niets gedaan.

Maarten Engberts, voormalig Masterstudent Information Science aan de Radboud Universiteit, maakte in een presentatie bij de Kiesraad melding van diverse kwetsbaarheden in de software. Hij deed in 2011 onderzoek naar het proces in het kader van zijn masterscriptie. De Kiesraad ging volgens hem 'veel in discussie in plaats van dat ze oplossingen probeerden te bedenken'. Ook werd specifiek gevraagd of zijn scriptie gepubliceerd ging worden, zoals ook is gebeurd. Engberts vertelt het verhaal aan RTL Nieuws.

Op maandag kwam naar buiten dat de Ondersteunende Software Verkiezingen, of OSV, die gebruikt wordt bij het samenvoegen van de tellingen van de verschillende stembureaus, verschillende kwetsbaarheden heeft die het mogelijk maken om de resulaten van een verkiezing te manipuleren. Zo wordt geen enkele versleuteling gebruikt bij de xml-bestanden waarin de uitslagen worden opgeslagen. Dit geldt zowel bij het transport van de resultaten, dat gebeurt met een eveneens onversleutelde usb-stick, als bij de verwerking op de computers zelf. Uit de instructies voor de software blijkt ook dat veel voorzorgmaatregelen om het proces veilig te houden, worden nagelaten.

In reactie op de bevindingen van maandag laat de Kiesraad securitybedrijf Fox-IT de software onderzoeken. Het is volgens RTL Nieuws het eerste veiligheidsonderzoek waaraan de software wordt onderworpen. In een reactie op Kamervragen benadrukte minister Plasterk van Binnenlandse Zaken nog de betrouwbaarheid van het digitale gedeelte van het verkiezingsproces.