Door Arnoud Wokke, woensdag 11 januari 2017 20:13, 2 reacties • Feedback

Huawei heeft uitnodigingen verstuurd voor een evenement op 26 februari, de dag voor de start van telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona. Het kondigt dan naar eigen zeggen een 'wereldwijd vlaggenschip' aan. Het gaat mogelijk om de P10-smartphone.

De presentatie van een belangrijk apparaat eind februari zou een verrassing zijn. Afgelopen jaren greep de fabrikant telkens eigen evenementen om zijn P-telefoons te presenteren. Op de evenementen rondom Mobile World Congress toonde het telkens minder belangrijke producten, zoals midrange-smartphones, tablets en wearables.

Onder meer Android Authority acht het waarschijnlijk dat Huawei vlak voor de beurs de opvolger van zijn P9 zal laten zien. De fabrikant zei eerder al dat de P10 en P10 Plus dit voorjaar moeten gaan verschijnen. Er gaan al langer geruchten over die toestellen, maar Huawei bevestigde of ontkende die tot nu toe niet.

Huawei zou niet de enige zijn die op de zondag voor Mobile World Congress belangrijke modellen gaat laten zien. Nokia heeft ook aangekondigd dat te zullen doen. Vorig jaar presenteerden bovendien LG en Samsung hun belangrijkste smartphones van het jaar op diezelfde zondag voor de beurs opende.