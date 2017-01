Door Sander van Voorst, maandag 9 januari 2017 14:52, 32 reacties • Feedback

Nokia heeft afgelopen week een patentaanvraag ingediend bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie. Daarin lijkt het een virtuele assistent met de naam 'Viki' te beschrijven, wat duidt op plannen rond dergelijke software.

In het document, dat GsmInfo opmerkte, beschrijft Nokia als 'software voor de creatie en monitoren van mobiele en web-based digitale assistenten die met kennis werken' en 'het combineren van alle gegevensbronnen in een enkele chat- en spraakinterface'. Nokia diende de aanvraag, waarin de naam Viki ook staat als naam, op 6 januari in.

De omschrijving van de dienst lijkt erop te duiden dat het gaat om een virtuele assistent, die bij andere merken al te vinden is, zoals Microsoft Cortana, Apple Siri, Google Assistant en Amazon Alexa. Het is onduidelijk op welke manier Nokia de assistent ogaat aanbieden. Het Finse bedrijf HMD gaat telefoons verkopen onder de merknaam Nokia. HMD kondigde de eerste Nokia-smartphone zondag aan. Het toestel met 5,5"-lcd draait op een Qualcomm Snapdragon 430-soc, heeft Android Nougat aan boord en komt uit in China.