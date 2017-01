Door Sander van Voorst, maandag 9 januari 2017 12:33, 39 reacties • Feedback

Google heeft besloten de ondersteuning voor zijn Hangouts-api in te trekken. Dit betekent dat er geen nieuwe apps gemaakt kunnen worden die van de api gebruikmaken. Voor bestaande apps geldt dat deze nog tot 25 april blijven werken.

Google heeft de beslissing alleen bekendgemaakt via een update van zijn faq en een e-mail naar ontwikkelaars die de api gebruiken, merkte TechCrunch op. In het bericht laat Google weten dat het zich met Hangouts meer op zakelijke gebruikers en vergaderingen wil richten. Daarom heeft het besloten te stoppen met de Google+-Hangouts-api, waarmee ontwikkelaars apps voor de oudere versie van Hangouts-videogesprekken konden bouwen. Deze was oorspronkelijk bedoeld voor consumenten.

Het bedrijf zegt dat het zich ervan bewust is dat de beslissing gevolgen heeft voor ontwikkelaars die in de api geïnvesteerd hebben, maar dat de verandering nodig is voor een meer 'gerichte' app. Er gelden wel een aantal uitzonderingen. Zo blijven sommige functies ook na de deadline van 25 april werken, waaronder de functie voor het deelnemen aan een bestaand gesprek. Hetzelfde geldt voor integratie met zakelijke communicatietools als Slack en voor Hangouts on Air, waarmee gebruikers gesprekken kunnen uitzenden. Die was eerder al van Google+ naar YouTube Live verplaatst. De api zelf introduceerde Google in 2011.

Google nam in oktober al de beslissing om Hangouts te vervangen voor zijn videochatapp Duo in de standaardapps van het Google Mobile Services-pakket. Google kondidge de app samen aan met Allo, waarmee gebruikers met elkaar kunnen chatten. Hangouts heeft al langer geen nieuwe functies meer gekregen.