Lenovo demonstreert op de CES zijn New Glass C200. Het is een augmentedrealitybril met een camera en software voor objectherkenning, die werkt in combinatie met een Android-smartphone. Het bedrijf wil de bril nog dit jaar op de markt brengen.

Volgens Lenovo weegt de bril zestig gram en draait het apparaat op Linux. Wat er precies voor hardware in de New Glass C200 zit, is onduidelijk. Lenovo stelt juist dat de rekenkracht van een smartphone wordt gebruikt. Om de bril te gebruiken moet er een smartphone in de Pocket Unit geschoven worden. Dat onderdeel lijkt op een batterypack en heeft een usb-c-aansluiting. Lenovo demonstreert het prototype op de CES in combinatie met een Motorola Moto Z-telefoon, maar in theorie moeten ook andere Android-smartphones werken.

Lenovo laat journalisten en bezoekers van de demoruimte de bril niet zelf uitproberen. Volgens de medewerkers is dat omdat het apparaat nog erg fragiel is. Het is daarom onduidelijk wat de drager van de bril precies te zien krijgt, maar volgens de productexperts is de grootte van het beeld vergelijkbaar met een 24"-scherm op een afstand van een halve meter.

Of het prototype op de CES ook daadwerkelijk iets in het oog projecteert betwijfelen we echter. Op de bril die de medewerker draagt is geen licht te zien dat je zou verwachten op de plek waar het beeld wordt geprojecteerd. Specificaties maakt Lenovo niet bekend in zijn persbericht, maar volgens de medewerkers op de stand heeft de projector een wqhd-resolutie. Dat komt neer op 2560x1440 pixels. De camera zelf neemt op in 1080p-resolutie.

Volgens Lenovo maakt de New Glass C200 gebruik van kunstmatige intelligentie voor het herkennen van objecten. Het bedrijf noemt die ai Martin. Op de beurs toont Lenovo op een tv-scherm wat de camera registreert en in een bijschrift doet de software constant suggesties wat er te zien is. In de ietwat donkere demoruimte liet de herkenning van objecten of personen nog flink te wensen over. In sommige gevallen weet de bril echter wel een juiste inschatting te maken van wat er zich voor de camera bevindt, of komt de suggestie in ieder geval in de buurt.

Lenovo stelt dat de bril mensen kan helpen bij het 'beter uitvoeren van hun werk' en het 'sneller bemachtigen van informatie'. Ook moet de bril het mogelijk maken om te verbinden met medewerkers die op afstand met iets bezig zijn en daar assistentie bij behoeven.

Of de uiteindelijke versie van de bril eenzelfde uiterlijk krijgt, of nog wordt aangepast, is niet duidelijk. Op de CES vertelt Lenovo dat er nog wijzigingen mogelijk zijn. In juli zou het apparaat op de markt moeten komen. De makers mikken met name op de Chinese markt, maar ook in andere delen van de wereld moet de bril in de winkels komen te liggen. Wat het apparaat gaat kosten is nog niet bekend.