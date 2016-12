Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 27 december 2016 16:26, 33 reacties • Feedback

Het percentage van de 75-plussers dat een smartphone bezit is in drie jaar tijd sterk gegroeid. In 2013 had een op de tien van de Nederlanders in die leeftijdsgroep een smartphone, inmiddels is dat toegenomen naar bijna een op de vier.

De groei van 5 naar 24 procent is volgens het CBS toe te schrijven aan de 'instroom' van relatief jongere 75-plussers. Voor internet gebruiken de ouderen hun smartphone relatief minder vaak dan mensen jonger dan 75. Meer dan de helft geeft aan via de laptop, desktop of tablet te internetten. In bijna een op de drie gevallen gaat het om een smartphone.

De groep van 75 jaar en ouder heeft vaker thuis de beschikking over internet dan in 2012. In 2016 kon 60 procent van de 75-plussers thuis het internet op, vier jaar eerder was dat nog iets meer dan 40 procent. De helft van de 75-plussers met internet maakt hier ook echt gebruik van. Nog altijd heeft 94 procent van alle inwoners van Nederland thuis toegang tot internet. Van de Nederlanders maakt 92 procent er gebruik van. Deze percentages zijn niet veranderd ten opzichte van 2012.