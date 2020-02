Amerikaanse engineer maakt mobiele telefoon met draaischijf en e-inkscherm

Een Amerikaanse engineer heeft een mobiele telefoon gemaakt met een draaischijf en een scherm van elektronische inkt. Zij gebruikt de gemaakte telefoon inmiddels al een paar dagen als primaire telefoon.

De telefoon is gebaseerd op een ATMega2560V, die engineer Justine Haupt in een Arduino IDE heeft kunnen programmeren, blijkt op de projectpagina. Die bevatte van zichzelf de hardware om verbinding te maken met mobiele netwerken. De case is een 3d-print, terwijl de antenne op de behuizing een echte antenne is voor het vergroten van het bereik.

De bedoeling was om een apparaat te bouwen met knoppen en switches om de technologie beter te kunnen controleren, zegt Haupt in een interview met Wired. Zo heeft de telefoon een switch om het apparaat aan of uit te zetten en functieknoppen om bijvoorbeeld bepaalde personen te bellen.

Voor meldingen heeft het apparaat een gekromd scherm van elektronische inkt. Een gemiste oproep verschijnt daar bijvoorbeeld op. Ook heeft ze daar eigen gegevens opgezet zodat mensen haar kunnen contacteren als zij de telefoon verliest en andere mensen die vinden.

Haupt is in het dagelijks leven engineer voor het maken van apparatuur voor astronomie in Brookhaven National Laboratory in New York en werkt aan een eigen bedrijven voor het ontwikkelen van robots. De telefoon is een zijproject. Zij gebruikt hem sinds deze week als primaire telefoon.