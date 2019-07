Elektrische Volkswagen ID. R verslaat hillclimb-record van Formule 1-auto

Volkswagen heeft met zijn elektrische ID.R de 1,86km lange hillclimb op het Goodwood Festival of Speed in 39,9 seconden afgelegd. Daarmee is het record dat in 1999 door coureur Nick Heidfeld met een Formule 1-auto op 41,6 seconden werd gezet verbroken.

Romain Dumas manoeuvreerde de Volkswagen ID.R afgelopen weekend in recordtempo de berg op. Vorig jaar won Volkswagen met dezelfde auto ook al de hillclimb tijdens het Goodwood-festival, maar toen lukte het niet om de recordtijd van Heidfeld te verbreken. Dat lukt nu wel, nadat Volkswagen aanpassingen aan de accu's heeft gedaan.

De volledig elektrische aangedreven ID.R heeft een vermogen van 680pk en weegt minder dan 1000kg. De Formule 1-auto die twintig jaar lang het record in handen had was een McLaren-Mercedes MP4/13 met een V10-benzinemotor goed voor 780pk. Nick Heidfeld was in 1999 één van de laatste coureurs die met een F1-auto de berg beklom. Om veiligheidsredenen werden Formule 1-auto's later uitgesloten van deelname.

Volkswagen heeft de ID.R gemaakt om mee te doen aan de Pikes Peak Hillclimb. Vorig jaar wist de elektrische auto ook daar het record te verbreken. Dit jaar zette Volkswagen met een aangepaste versie van de ID.R de snelste tijd voor ev's neer op Nürburgring.