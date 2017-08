Slimme camera’s detecteren artsen die in ziekenhuis hun handen niet wassen

Wetenschappers van onder meer de Technische Universiteit van Lausanne hebben een systeem met camera's ontwikkeld dat via een algoritme in veel gevallen juist kan voorspellen of artsen in ziekenhuizen wel schone handen hebben. De camera's detecteren het gebruik van zeepdispensers.

De camera's worden gebruikt om de activiteit van ziekenhuismedewerkers te volgen en maken gebruik van speciale dieptesensoren. Daarbij kan een computer bepalen hoe ver elke pixel zich bevindt in de ruimte, waarmee een soort 3d-representatie van de ruimte wordt gemaakt. Daardoor zijn de camera's via algoritmes in staat te bepalen wanneer artsen een ruimte binnenkomen en of ze hun handen met zeep hebben gewassen.

Het systeem is tijdens een drukke lunchperiode getest. Van de 170 mensen die een kamer van een patiënt binnengingen, hadden er slechts 30 op de juiste wijze de dispenser gebruikt. In totaal zijn daarbij ruim 150.000 beelden geschoten met de camera's, waarvan op ruim 12.000 afbeeldingen personen te zien waren die de dispensers gebruikten.

De onderzoekers, die ook van de Amerikaanse Stanford-universiteit afkomstig waren, hebben tachtig procent van het totale aantal afbeeldingen gebruikt om de algoritmes te leren ziekenhuismedewerkers te detecteren. Het systeem werd daarna getest op de restende twintig procent; in 75 procent van de gevallen bleek het systeem in staat accuraat aan te geven of medewerkers de zeepdispensers hadden gebruikt.

Volgens de onderzoekers is dit systeem accurater dan bestaande methodes om de handhygiëne te controleren, zoals via ingehuurde personen, 'secret shoppers', die in het geheim de hygiëne monitoren, of bestaande nabijheidstechnologie die kan detecteren of een medewerker zich binnen een meter van een dispenser bevindt. Het probleem zou zijn dat secret shoppers alleen kunnen constateren of de dispenser juist is gebruikt; ze kunnen niet alle bewegingen van artsen door het ziekenhuis volgen. Privacy is volgens de onderzoekers geen issue, aangezien de medewerkers per definitie onherkenbaar zijn op de dieptebeelden.

Het systeem blijkt geen overbodige luxe te zijn. Volgens de onderzoekers is er een kans van 1 op 25 dat een patiënt in een ziekenhuis een infectie oploopt in een ziekenhuis. In Europese ziekenhuizen is die kans volgens eerder onderzoek 1 op 20.