Double Commander is een opensource en crossplatform bestandsbeheerprogramma. Voor zowel het uiterlijk als de functionaliteit is het welbekende Total Commander als inspiratiebron gebruikt. Dat gaat zelfs zover dat de plug-ins van Total Commander ook voor Double Commander werken. Er zijn ook enkele verschillen, waaronder een ingebakken teksteditor met ondersteuning voor syntaxhighlighting. Downloads zijn beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en FreeBSD. Versie 1.1.23 is uitgekomen en de changelog voor die uitgave ziet er als volgt uit:

Added: Load folder system icon under Linux when an absolute icon file name used (fixes #2061)

Copy directory time (GVFS)

Zip - New Deflate64 decoder (issue #2115)

Viewer - calculate a folder size

Read WSL/Cygwin symbolic link target (issue #2171) Updated: Version number

Zip - speed up .zip extraction

Synchronize with master branch

Use LC_CTYPE to determine locale under Linux Fixed: Copy and paste files with a newline character (fixes #2085)

Build under GTK2

Copy and paste files with a newline character (fixes #2085)

Disable preview in the quick view mode

Wrong statistics when copying to phone (issue #2154)

Get monospace font under Linux (fixes #2062)

Crash with absolute symbolic links (GVFS)

Zip - Use new Deflate64 decoder (fixes #2115)

Zip - Invalid pointer operation

Viewer - preview thumbnail vertical space (issue #2070)

Viewer - don't show empty cells in the thumbnails view

Zip - compiling

Copy relative symbolic links under Windows (issue #2171)

Viewer - wrong text wrapping (fixes #2183)

Read a special characters from doublecmd.xml (fixes #2176)

Copy WSL/Cygwin symbolic links (issue #2171)

GVFS - Overwrite only older files (fixes #2201)

Viewer - disable unavailable menu items (issue #2212)

Changing the extensions for a highlighter and clicking Apply doesn't save them (fixes #2182)

Viewer - disable unavailable menu items

Image file associated to Windows Photos opens only when there are no spaces in file name/path (fixes #2188)

Wrong content type guess (issue #2195)

Restore focus after exit from quick search (issue #2152) Deleted: Obsolete units