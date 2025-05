Double Commander is een opensource en crossplatform bestandsbeheerprogramma. Voor zowel het uiterlijk als de functionaliteit is het welbekende Total Commander als inspiratiebron gebruikt. Dat gaat zelfs zover dat de plug-ins van Total Commander ook voor Double Commander werken. Er zijn ook enkele verschillen, waaronder een ingebakken teksteditor met ondersteuning voor syntax highlighting. Downloads zijn beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en FreeBSD. Versie 1.1.17 is uitgekomen en hier zijn alle bekende problemen in opgelost.

This the bugfix release addressing known problems in 1.1.16 release. Read the latest release changelog for more details about fixed bugs. See the list of changes for some overview of 1.1 version new features.