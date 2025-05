Double Commander is een opensource en crossplatform bestandsbeheerprogramma. Voor zowel het uiterlijk als de functionaliteit is het welbekende Total Commander als inspiratiebron gebruikt. Dat gaat zelfs zover dat de plug-ins van Total Commander ook voor Double Commander werken. Er zijn ook enkele verschillen, waaronder een ingebakken teksteditor met ondersteuning voor syntaxhighlighting. Downloads zijn beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en FreeBSD. Versie 1.1.20 is uitgekomen en de changelog voor die uitgave ziet er als volgt uit:

Added: FTP - Print address resolving status

Better hotkey conflict detection (issue #1841)

Simple network file source (via GIO)

Create symbolic link error - skip all button

SevenZip - self-extract module Updated: German language files

Disable Samba plugin

Release workflow

Version number

Greek language file Fixed: FTP - Build under Haiku

FTP - ResolveName under macOS (issue #1604)

Memory leak

Create symbolic link - forward error code (Windows)

leaks in MacPreview

Viewer - code mode and a byte order mark

DC does not close "Options" on pressing ESC after you selected "Tooltips" section (fixes #1929)

Crash on viewing directory symlink on Linux (fixes #1942)

Background context menu font (fixes #1917)

Labels and panels background color

Labels background color (issue #1885)

Get current icon theme name