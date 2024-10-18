FastStone Soft heeft versie 7.9 van zijn programma Image Viewer uitgebracht. FastStone Image Viewer is gratis, klein en snel, en zit boordevol doordachte functionaliteit voor het bekijken en bewerken van afbeeldingen, zoals roteren (lossless voor jpeg), uitsnijden, vergroten en verkleinen, verwijderen van het rode-ogeneffect, draaien van de foto om een scheve horizon te corrigeren, en aanpassen van kleuren, contrast en helderheid. De gebruikersinterface is meertalig en onder andere in het Nederlands te gebruiken. Ook kan het video's afspelen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 7.9 Added Japanese language support to the software interface

Enhanced window capturing on Windows 10/11

Increased maximum font size to 200 in Draw Board

Fixed a compatibility issue with the Windows 11 24H2 update that could cause application crashes when accessing network folders

Other improvements and bug fixes