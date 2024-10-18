Software-update: FastStone Image Viewer 7.9

FastStone Image Viewer logo FastStone Soft heeft versie 7.9 van zijn programma Image Viewer uitgebracht. FastStone Image Viewer is gratis, klein en snel, en zit boordevol doordachte functionaliteit voor het bekijken en bewerken van afbeeldingen, zoals roteren (lossless voor jpeg), uitsnijden, vergroten en verkleinen, verwijderen van het rode-ogeneffect, draaien van de foto om een scheve horizon te corrigeren, en aanpassen van kleuren, contrast en helderheid. De gebruikersinterface is meertalig en onder andere in het Nederlands te gebruiken. Ook kan het video's afspelen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 7.9
  • Added Japanese language support to the software interface
  • Enhanced window capturing on Windows 10/11
  • Increased maximum font size to 200 in Draw Board
  • Fixed a compatibility issue with the Windows 11 24H2 update that could cause application crashes when accessing network folders
  • Other improvements and bug fixes

FastStone Image Viewer 7.3

Versienummer 7.9
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website FastStone Soft
Download https://www.faststone.org/FSIVDownload.htm
Bestandsgrootte 7,83MB
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 18-10-2024 11:00 8

18-10-2024 • 11:00

8

Bron: FastStone Soft

Update-historie

24-06 FastStone Image Viewer 8.5 12
30-05 FastStone Image Viewer 8.4 7
02-12 FastStone Image Viewer 8.3 6
22-11 FastStone Image Viewer 8.2 9
08-'25 FastStone Image Viewer 8.1 16
04-'25 FastStone Image Viewer 8.0 15
10-'24 FastStone Image Viewer 7.9 8
09-'23 FastStone Image Viewer 7.8 4
08-'22 FastStone Image Viewer 7.7 14
04-'22 FastStone Image Viewer 7.6 6
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FastStone Image Viewer

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (8)

-Moderatie-faq
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Universal Creations 18 oktober 2024 11:09
Het is ook een mooi gratis programma waarmee je snel raw-bestanden kunt kijken en selecteren. De jpg ingebakken in de raw wordt dan namelijk getoond.
Merlijn_merlin @Universal Creations18 oktober 2024 11:26
Het kan zelfs volledige raw bestanden exporteren - soms heel nuttig
AndredB 18 oktober 2024 11:34
Prima programma, ook portable 'installeerbaar'.
Is dit de 'rename' van IrfanView?
dixet @AndredB18 oktober 2024 11:44
Nee
Wimmie13 18 oktober 2024 13:13
Toevallig heb ik af en toe problemen met het importeren van afbeeldingen vanaf een iPhone. Dan geeft hij aan dat hij de bron map niet kan vinden terwijl hij de telefoon wel herkent. Herinstallatie was dan iedere keer de oplossing. Hopelijk hebben ze dit nu ook gefikst
krullenbol @Wimmie1318 oktober 2024 14:45
Ook wel eens problemen ondervonden met herkennen iPhone, maar tot nu toe is usb eruit en weer terug erin voldoende. Of usb loshalen/aansluiten en ritueel weer starten met ‘vertrouw’.
wimdebok 18 oktober 2024 11:19
Heerlijk windows programma de faststone resizer. Was op zoek naar iets vergelijkbaars onder Linux en uitgekomen op xnview. Ook heel mooi!
hanslager 18 oktober 2024 12:53
Heel fijn programma, kan raw's lezen en is ook geschikt voor digibeten,
Gebruik het al jaren en ik vind het beter dan sommige betaalprogramma's.
Doneer ook elk jaar voor de ontwikkeling.

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