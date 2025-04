FastStone Soft heeft versie 7.8 van zijn programma Image Viewer uitgebracht. FastStone Image Viewer is gratis, klein en snel, en zit boordevol doordachte functionaliteit voor het bekijken en bewerken van afbeeldingen, zoals roteren (lossless voor jpeg), uitsnijden, vergroten en verkleinen, verwijderen van het rode-ogeneffect, draaien van de foto om een scheve horizon te corrigeren, en aanpassen van kleuren, contrast en helderheid. De gebruikersinterface is meertalig en onder andere in het Nederlands te gebruiken. Ook kan het video's afspelen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 7.8 Added "Search by Name" to toolbar above thumbnail browser

Added drag-and-drop functionality to viewing panel. You can drag and drop image or video files from external sources (e.g. Windows File Explorer) into image viewing area to view files directly

Added Shadows and Highlights to batch conversion tool (Advanced Options -> Adjustments)

Added Contrast and Gamma options to Scan Board

Added keyboard shortcuts to change "Auto Image Size" option. Press Ctrl + Shift + K for "Auto Fit". Press Ctrl + Shift + L for "Lock Zoom Ratio"

+ + for "Auto Fit". Press + + for "Lock Zoom Ratio" Added more options to "Mouse Click" in Settings window

Added "Load from File" and "Save to File" in Settings window

Added support for AVIF format

Presets in Resize tool are customizable

Moved Rename tool to a higher position to avoid covering the center of the image

Enhanced Draw Board: Added Text with effects (curve, outline and shadow) Added Emojis Added preset color lists (click * button to select a preset color) Flip/Rotate image objects Zoom In/Out ranging from 1% to 5000% When editing text, press Ctrl + Del or Ctrl + Backspace to delete an entire word

Enhanced PSD format support

Enhanced Wallpaper support on Windows 10/11

Improved loading speed of Apple DNG raw files

Fixed compatibility issue with iOS 17 when importing photos/videos from iPhone

Many other small improvements and bug fixes