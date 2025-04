De Mozilla Foundation heeft versie 115.3.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 115 treffen we onder meer een nieuwe gebruikersinterface aan, die van Mozilla de naam Supernova heeft meegekregen. Verder zijn de kalender en het adresboek verbeterd, en worden links niet meer in Thunderbird geopend, maar in de standaard webbrowser. De changelog voor versies 115.3.0 en 115.3.1 kan hieronder worden gevonden.

Mozilla Thunderbird 115.3.0 Fixes Thunderbird could not import profiles with hostname ending in dot (".")

Message header was occasionally missing in message preview

Setting an existing folder's type flag did not add descendant folders to the Unified Folders view

Thunderbird did not always delete all temporary mail files, sometimes preventing messages from being sent

Status bar in Message Compose window could not be hidden

Message header was intermittently missing from message preview

OAuth2 did not work on some profiles created in Thunderbird 102.6.1 or earlier

In Vertical View, decrypted subject lines were displayed as ellipsis ("...") in message list

Condensed address preference (mail.showCondensedAddresses) did not show condensed addresses in message list

Spam folder could not be assigned non-ASCII names with IMAP UTF-8 enabled

Message header was not displayed until images finished loading, causing noticeable delay for messages containing large images

Large SVG favicons did not display on RSS feeds

Context menu items did not display a hover background color

Security fixes Mozilla Thunderbird 115.3.1 Fixes In Unified Folders view, some folders had incorrect unified folder parent

"Edit message as new" did not restore encrypted subject from selected message

Importing some CalDAV calendars with yearly recurrence events caused Thunderbird to freeze

Security fixes