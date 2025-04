Versie 25.00 van XYplorer is uitgekomen. Dit bestandsbeheerprogramma voor Windows heeft tabbladen, een uitgebreide zoekfunctie en een veelzijdige preview. Het is klein en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen doen. De gebruikersinterface is geheel naar eigen smaak in te stellen en er zijn diverse mogelijkheden om taken die vaak voorkomen, te automatiseren. Een standaardlicentie kost 35 dollar. Daarvoor mag het programma voor altijd worden gebruikt, maar word je slechts een jaar voorzien van updates. Voor het dubbele ontvang je de updates voor altijd. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What’s New in 25.00? The Glider. The Glider is a floating, context-sensitive mini toolbar in the folder tree that magically appears at your mouse pointer, offering buttons for the most common file management operations: Copy, Move and Paste. It’s like drag and drop without the dragging. Fully customizable. A game changer when it comes to manually organizing files into folders. Many Other Improvements. See change log.