FastStone Soft heeft na twee jaar weer eens een nieuwe versie van zijn programma Image Viewer uitgebracht. FastStone Image Viewer is gratis, klein en snel, en zit boordevol doordachte functionaliteit voor het bekijken en bewerken van afbeeldingen, zoals roteren (lossless voor jpeg), uitsnijden, vergroten en verkleinen, verwijderen van het rode-ogeneffect, draaien van de foto om een scheve horizon te corrigeren, en aanpassen van kleuren, contrast en helderheid. De gebruikersinterface is meertalig en onder andere in het Nederlands te gebruiken. Ook kan het video's afspelen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 7.6: Used a new database engine for better performance, capacity, and reliability

Added a rating system to classify files from 1 to 5

Added "Pre-scan folders into thumbnail database" tool under Settings menu. Now, use this tool to get the thumbnails ready before visiting the folders/drives

Added 3 new sorting options: Date Taken, Rating and Tagged

When copying or moving files, tags and ratings will be preserved

Optimized the program for reduced launch time, faster folder tree creation and network folder access

Enhanced the 3 built-in themes: Bright, Gray and Dark

File size of selected items shown in status bar

In windowed view, merge two status bars into one to maximize viewing area

Now you can shuffle images in current folder before thumbnail creation is complete

Added an option (Settings > "Dual Monitor" tab) to select the secondary monitor when more than 2 monitors are detected

Added "Center" option to Image Strip Builder

Added "Preserve Aspect Ratio" option to Image Size in Design and Print tool

Added hotkeys for Google Maps ( Ctrl + Shift + M ) and Google Earth ( Ctrl + Alt + M ) when current image has GPS coordinates

Added "EXIF Lens Model" option to caption in Contact Sheet, text in Slide Show and text in Batch Convert tool

Many other small improvements, including vulnerability and bug fixes