Software-update: FastStone Image Viewer 7.7

FastStone Image Viewer logo (79 pix) FastStone Soft heeft versie 7.7 van zijn programma Image Viewer uitgebracht. FastStone Image Viewer is gratis, klein en snel, en zit boordevol doordachte functionaliteit voor het bekijken en bewerken van afbeeldingen, zoals roteren (lossless voor jpeg), uitsnijden, vergroten en verkleinen, verwijderen van het rode-ogeneffect, draaien van de foto om een scheve horizon te corrigeren, en aanpassen van kleuren, contrast en helderheid. De gebruikersinterface is meertalig en onder andere in het Nederlands te gebruiken. Ook kan het video's afspelen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 7.7:
  • Loads HEIC/HEIF faster by 40% to 100%
  • Added "Show Dimension" option to Settings -> Thumbnail tab
  • Added "25%" and "75%" options to the Quick Resize menu
  • Added an option to Settings -> Programs tab to open external programs using Alt key instead of Ctrl key
  • In Draw Board, you can now draw objects continuously without having to select the drawing tool repeatedly
  • For Batch Convert/Rename:
    • You can now customize the template list for filenames
    • Added "Keep Screen On" option to the batch processing dialogs
  • For GPS:
    • Added a new GPS format DDD° MM.MMMM'
    • Added "Show in Open Street Map" option
  • For RAW files:
    • Supports OM-1 ORF format
    • Added "RAW Filter" option to Settings -> RAW tab. This option puts a filter on toolbar to show or hide RAW files with a single click
    • When RAW files are hidden by disabling "View RAW files in" option in Settings -> RAW tab, you will have the following new options:
      • Handle (rename, delete, copy, move) RAW+JPEG together
      • Open RAW in external programs
  • Improved text rendering quality in slideshow
  • You can now rotate all pages in a multi-page tiff file with a single click
  • Other minor improvements and bug fixes

FastStone Image Viewer 7.3

Versienummer 7.7
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website FastStone Soft
Download https://www.faststone.org/FSIVDownload.htm
Bestandsgrootte 6,99MB
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 25-08-2022 06:24 14

25-08-2022 • 06:24

14

Bron: FastStone Soft

Update-historie

24-06 FastStone Image Viewer 8.5 12
30-05 FastStone Image Viewer 8.4 7
02-12 FastStone Image Viewer 8.3 6
22-11 FastStone Image Viewer 8.2 9
08-'25 FastStone Image Viewer 8.1 16
04-'25 FastStone Image Viewer 8.0 15
10-'24 FastStone Image Viewer 7.9 8
09-'23 FastStone Image Viewer 7.8 4
08-'22 FastStone Image Viewer 7.7 14
04-'22 FastStone Image Viewer 7.6 6
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FastStone Image Viewer

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (14)

-Moderatie-faq
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Gerard001a 25 augustus 2022 21:06
Prima programma om met foto,s te werken 👍
Ik gebruik het heel veel om de belichting en kleuren wat bij te werken, als ook rode ogen reductie 🙂
Ik gebruik het al jaren en ben er nog steeds tevreden over en heb ook nooit de behoefte gehad om eens een ander programma te zoeken voor de taken die ik er mee uitvoer👍🙂
E.Bouma 25 augustus 2022 21:16
FastStone Soft heeft na twee jaar weer eens een nieuwe versie van zijn programma Image Viewer uitgebracht.
Hoezo na twee jaar ? De vorige versie (7.6) was in april... van DIT jaar :?

O, ik zie al, beetje kort door de bocht de tekst van de vorige keer gekopieerd |:(
nokiaan958GB 25 augustus 2022 19:16
Het is twijfelachtig in welke land deze software worden ontwikkeld.
Op de website valt niets te vinden.

Wie durft dit op zijn PC te installeren? 8)7
1DMKIIN
@nokiaan958GB25 augustus 2022 20:19
Het is twijfelachtig in welke land deze software worden ontwikkeld.
Komt je gebruikersnaam niet te eindigen op 'GB'? Even speuren: 6219, Basildon, Essex, SS14 0AS, United Kingdom. Tevens, je producten worden wellicht ook niet allen in homeland ontwikkeld/gefabriceerd? ;)
Wie durft dit op zijn PC te installeren? 8)7
Miljoenen gebruikers van software van de FastStone Corporation? Alsook betalende klanten. Al sinds 'mensenheugenis' geen vreemd in<-->out-verkeer opgemerkt. Waakzaamheid ok hoor, maar als je wenst te speurneuzen ...kan je het mogelijk nét iets grondiger doen?

[Reactie gewijzigd door 1DMKIIN op 23 juli 2024 14:07]

nokiaan958GB @1DMKIIN25 augustus 2022 21:09
Hm, ik koop ook niet op een webshop zonder adres/bedrijfsgegevens die ik niet kan verifieren.

Waarom zou je als je een betrouwbaar bedrijf bent dat niet open en bloot op je website vermelden?
Ja, ik kan nader onderzoek doen maar nee dan haak ik al af.
TheVivaldi @nokiaan958GB25 augustus 2022 23:18
Maar het is een heel bekend en veelgebruikt programma, zeg maar de Volkswagen van de fotoprogramma's. Je gaat bij Volkswagen toch ook niet alle adressen nalopen voordat je een Golf koopt? En heb je bij Tweakers ook eerst het adres nagetrokken voordat je je registreerde?

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 14:07]

Ben75 27 augustus 2022 10:19
En waar is je bewijs. Als ik het programma gebruik zie ik geen noemenswaardig uitgaand verkeer op mijn monitor. Dus laat je bewijs maar eens zien.
P_Tingen 25 augustus 2022 10:51
Heerlijk programma; reageert snel en het is superhandig om snel een verzameling foto's uit te zoeken / resizen / hernoemen.

Als webmaster krijg ik wel eens mailtjes met een wetransfer link naar een bestand met honderden foto's. Of ik even een berichtje wil maken voor op de site met een paar foto's erbij :X

Dan is FastStone ideaal; even die honderden foto's in een map, FS starten en met de botte bijl 90% van de foto's wegmikken. Daarna serieus kijken wat goed genoeg is, resizen en plaatsen en klaar is Kees
P_Tingen @Bulkzooi26 augustus 2022 08:14
Kennelijk niet. Heeft ook zijn voordelen overigens, maar jij weet dus minimaal net zulke goede alternatieven?

Maak me gek!
Ben75 25 augustus 2022 09:55
Een prima programma wat ik in combinatie met mijn scanner gebruik. Fijn dat er weer een update is.
1DMKIIN
@Bulkzooi26 augustus 2022 00:54
Prima????
Wat maak je me nou?

Hoe zit het met DRM dan? Voor hetzelfde geld kom je op de zwarte vie lijst.
Ik schreef het reeds eerder in de feedback van deze 7.7-versie: FastStone IV heeft géén in-uitgaand verkeer. Er is bijvoorbeeld geen build-in update checker. And so on, and so ...juist.

FS Image Viewer en DRM zijn als ... twee onbekenden ;)

Ter aanvulling: ik weet niet of je op dit eigenste moment bepaald in een écht gezonde bui verkeerd ... ;)

[Reactie gewijzigd door 1DMKIIN op 23 juli 2024 14:07]


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