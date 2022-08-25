FastStone Soft heeft versie 7.7 van zijn programma Image Viewer uitgebracht. FastStone Image Viewer is gratis, klein en snel, en zit boordevol doordachte functionaliteit voor het bekijken en bewerken van afbeeldingen, zoals roteren (lossless voor jpeg), uitsnijden, vergroten en verkleinen, verwijderen van het rode-ogeneffect, draaien van de foto om een scheve horizon te corrigeren, en aanpassen van kleuren, contrast en helderheid. De gebruikersinterface is meertalig en onder andere in het Nederlands te gebruiken. Ook kan het video's afspelen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 7.7: Loads HEIC/HEIF faster by 40% to 100%

Added "Show Dimension" option to Settings -> Thumbnail tab

Added "25%" and "75%" options to the Quick Resize menu

Added an option to Settings -> Programs tab to open external programs using Alt key instead of Ctrl key

In Draw Board, you can now draw objects continuously without having to select the drawing tool repeatedly

For Batch Convert/Rename: You can now customize the template list for filenames Added "Keep Screen On" option to the batch processing dialogs

For GPS: Added a new GPS format DDD° MM.MMMM' Added "Show in Open Street Map" option

For RAW files: Supports OM-1 ORF format Added "RAW Filter" option to Settings -> RAW tab. This option puts a filter on toolbar to show or hide RAW files with a single click When RAW files are hidden by disabling "View RAW files in" option in Settings -> RAW tab, you will have the following new options: Handle (rename, delete, copy, move) RAW+JPEG together Open RAW in external programs

Improved text rendering quality in slideshow

You can now rotate all pages in a multi-page tiff file with a single click

Other minor improvements and bug fixes