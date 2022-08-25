Versie 1.2 van XnView MP is uitgekomen. Met dit gratis programma kunnen afbeeldingen worden bekeken en bewerkt. MP staat voor Multi Platform, wat betekent dat er versies zijn voor Windows, Linux en macOS, met elk aparte downloads voor 32bit- en 64bit-omgevingen. XnView MP gebruikt dezelfde broncode voor Windows, Linux en macOS; functionaliteit en uiterlijk van de afzonderlijke versies zijn dan ook nagenoeg gelijk. Zo is er onder andere ondersteuning voor unicode, afbeeldingen met full bit depth, een eenvoudigere manier voor vertalingen en een betere database. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:
New:
Fixed:
- 2415: Libarchive 3.6.1
- 2411: Convert: files in NConvert exported bat - more info.
- 2406: XMP Acdsee face region fields
- 2417: AV1 video file thumbnailing
- 2416: Icons in archive file - more info.
- 2414: Grey tiff 16 bits - more info.
- 2396: When saving, cancel in Write settings must not save - more info.
- 2413: Slideshow: Filename in sld with = char - more info.
- 2412: Grid not correctly restored - more info.
- 2410: Search: Category parent always selected & 'apply parent...' - more info.
- 2409: Suggested categories & 'apply to parent' - more info.
- 2408: Screen capture filename - more info.
- 2407: Statusbar 'file date' does not match settings - more info.