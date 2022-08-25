Software-update: Remote Utilities 7.1.6.0

Remote Utilities logo (79 pix) Versie 7.1.6.0 van Remote Utilities is uitgekomen. Met dit programma kunnen computers op afstand worden beheerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, Android en iOS, en wanneer er niet meer dan 10 apparaten worden beheerd kan het gratis worden gebruikt. Uitgebreide informatie over de mogelijkheden van dit programma kunnen op deze pagina worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Remote Utilities 7.1.6.0 + RU Server 3.3.1.0
  • Significantly improved display of the folder tree and list of connections on the Viewer (main window) and RU Server (the Address Book Manager) when using large address books that contain hundreds and thousands of connections and folders.
  • In the Terminal mode the problem with the transmission of the Shift, Ctrl and Alt key presses has been fixed. This is noticeable when working with programs such as FAR Manager. Also the problem with entering passwords that contain capital letters has been fixed.
  • Added compatibility of sending/receiving the clipboard contents on the new Viewer with older versions of Host.
  • Minor fixes and improvements.

Remote Utilities

Versienummer 7.1.6.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, Linux, macOS, Windows Server 2008, iOS, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Remote Utilities
Download https://www.remoteutilities.com/download/
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 25-08-2022 06:38 10

25-08-2022 • 06:38

10

Bron: Remote Utilities

Update-historie

10-'23 Remote Utilities 7.2.1.0 0
08-'22 Remote Utilities 7.1.6.0 10
07-'22 Remote Utilities 7.1.5.0 13
01-'22 Remote Utilities 7.1.2.0 19
12-'21 Remote Utilities 7.1.1.0 29
07-'19 Remote Utilities 6.10.10.0 14

Lees meer

Remote Utilities

geen prijs bekend

Systeem- en netwerkutility's

Reacties (10)

-Moderatie-faq
10
10
6
0
0
2
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Primal 25 augustus 2022 06:46
Ik ben na 5 jaar nog steeds tevreden met het product. Het is wat minder gelikt dan bijv. TeamViewer, maar het biedt vele functies en werkt prima. Ik host het overigens zelf op mijn server voor familie en vrienden. Die mogelijkheid maakt het volgens mij juist voor systeembeheerders interessant wanneer ze externe partijen zoals TeamViewer of AnyViewer buiten de deur willen houden en volledige controle willen hebben.
GeeBee @Primal25 augustus 2022 07:32
RU is dan toch ook een externe partij?
DrPoncho @GeeBee25 augustus 2022 10:34
Je kunt je eigen server hosten.
Sicos @Primal25 augustus 2022 07:01
Ben sinds een paar weken hier ook op over gestapt... en dan wel met een betaalde licentie. Ik gebruik de boel privé om familie te helpen maar teamviewer bleef maar zeuren dat ik dat commercieel gebruikte wat helemaal niet zo was. Dus op een gegeven moment was ik dat helemaal beu en toen dit programma als vervanger tegen gekomen. Werkt inderdaad ietsjes minder gelikt als teamviewer maar voldoet verder prima.

Team viewer is overigens belachelijk duur voor privé gebruik (als je een licentie wil aanschaffen). Meer dan 450 euro per jaar en je kan nog niet eens per maand afrekenen. Het moest persee meteen voor een heel jaar. Remote utilites heeft daar in tegen gewoon een eenmalige licentie die geldig blijft ook na een jaar.
mbovenka 25 augustus 2022 08:30
Nee, je kunt hun server (de doos die verbindingen door NAT mogelijk maakt) ook zelf hosten.
Fred1972 25 augustus 2022 12:22
Ik ben onlangs tegen RustDesk aangelopen. Doet vooralsnog wat het moet doen en is open source.
AibohphobiA BoB @Fred197225 augustus 2022 14:54
Dat ziet er inderdaad goed uit, dank voor de tip.
Alleen moet er nog een address book komen geloof ik, want dat werkt niet. Maar verder lijkt het stabiel en snel.
MRvG 25 augustus 2022 08:29
Klein puntje: het is 'daarentegen'.
Eén woord en geen 'i' maar een 'e'.
Petsi 25 augustus 2022 21:00
Ik gebruik al sinds jaar en dag “Remote Desktop”, van ASG (voorheen visionapp). Geen moeilijke licentievorm; 1 abonnement met alles erop en eraan en evt. jaarlijkse upgrade mogelijkheid. Ben er zeer tevreden over.
powerboat 25 augustus 2022 23:02
Genoeg open source mogelijkheden, zeker als je zelf wilt of kan hosten

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.