Versie 7.1.6.0 van Remote Utilities is uitgekomen. Met dit programma kunnen computers op afstand worden beheerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, Android en iOS, en wanneer er niet meer dan 10 apparaten worden beheerd kan het gratis worden gebruikt. Uitgebreide informatie over de mogelijkheden van dit programma kunnen op deze pagina worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Remote Utilities 7.1.6.0 + RU Server 3.3.1.0 Significantly improved display of the folder tree and list of connections on the Viewer (main window) and RU Server (the Address Book Manager) when using large address books that contain hundreds and thousands of connections and folders.

In the Terminal mode the problem with the transmission of the Shift, Ctrl and Alt key presses has been fixed. This is noticeable when working with programs such as FAR Manager. Also the problem with entering passwords that contain capital letters has been fixed.

Added compatibility of sending/receiving the clipboard contents on the new Viewer with older versions of Host.

Minor fixes and improvements.