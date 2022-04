Versie 7.1.2.0 van Remote Utilities is uitgekomen. Met dit programma kunnen computers op afstand worden beheerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, Android en iOS, en wanneer er niet meer dan 10 apparaten worden beheerd kan het gratis worden gebruikt. Uitgebreide informatie over de mogelijkheden van dit programma kunnen op deze pagina worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Remote Utilities version 7.1.2.0 Fixed the bug with Viewer quitting unexpectedly with an error on Windows XP.

Minor improvements to RU Server license registration mechanism.

Minor improvements to the Terminal mode.

Other fixes and improvements