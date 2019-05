FastStone Soft heeft versie 7.1 van zijn programma Image Viewer uitgebracht. FastStone Image Viewer is gratis, klein en snel, en zit boordevol doordachte functionaliteit voor het bekijken en bewerken van afbeeldingen, zoals roteren (lossless voor jpeg), uitsnijden, vergroten en verkleinen, verwijderen van het rode-ogeneffect, draaien van de foto om een scheve horizon te corrigeren, en aanpassen van kleuren, contrast en helderheid. De gebruikersinterface is meertalig en onder andere in het Nederlands te gebruiken. Sinds versie 6.3 kan het ook video's afspelen. In deze uitgave zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 7.1: Supports HEIC and WEBP formats on Windows 10

Added Lens Model to EXIF list

Improved color accuracy when loading CMYK jpeg images

Improved stability when processing corrupted or ill-intentioned images

Other improvements and bug fixes