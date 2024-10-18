Versie 5.6.2 van USB Drive Letter Manager is kort geleden uitgebracht. Met dit veelzijdige programma kunnen usb-apparaten worden beheerd. Zo is het onder andere mogelijk om schijfletters pas toe te kennen op het moment dat er een medium in de drive wordt gestoken, wat handig is voor multicardreaders. Ook kan worden aangegeven welke schijfletters wel of niet mogen worden toegekend, afhankelijk van het type usb-apparaat, de grootte van de drive, de gebruikte usb-poort en de naam van het volume. Daarnaast geeft de applicatie door middel van een tekstballon in de systeembalk aan welk apparaat of volume met welke schijfletter aan het systeem is toegevoegd. Meer informatie kan in deze handleiding worden gevonden. USB Drive Letter Manager is gratis voor privé- en educatief gebruik, maar van bedrijven en organisaties wordt wel een vergoeding verlangd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:

New: DeviceType "NoDataPartition" assigned to system partitions not intendes for user's data, e.g. partition type 0x27 (WinRE). Volumes with this DeviceType are now ignored by USBDLM unless DeviceType=NoDataPartition is set in a INI section.

Font of UsbDriveInfo's TreeView can be changed Bugfix: USBDLM no more assigns a default drive letter to non-data partitions (as 0x27 WinRE) on USB drives

De volgende downloads zijn beschikbaar:

USB Drive Letter Manager 5.6.2 (zip)

USB Drive Letter Manager 5.6.2 (msi)

USB Drive Letter Manager 5.6.2 (64bit, zip)

USB Drive Letter Manager 5.6.2 (64bit, msi)