Software-update: USB Drive Letter Manager 5.6.2

Versie 5.6.2 van USB Drive Letter Manager is kort geleden uitgebracht. Met dit veelzijdige programma kunnen usb-apparaten worden beheerd. Zo is het onder andere mogelijk om schijfletters pas toe te kennen op het moment dat er een medium in de drive wordt gestoken, wat handig is voor multicardreaders. Ook kan worden aangegeven welke schijfletters wel of niet mogen worden toegekend, afhankelijk van het type usb-apparaat, de grootte van de drive, de gebruikte usb-poort en de naam van het volume. Daarnaast geeft de applicatie door middel van een tekstballon in de systeembalk aan welk apparaat of volume met welke schijfletter aan het systeem is toegevoegd. Meer informatie kan in deze handleiding worden gevonden. USB Drive Letter Manager is gratis voor privé- en educatief gebruik, maar van bedrijven en organisaties wordt wel een vergoeding verlangd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:

New:
  • DeviceType "NoDataPartition" assigned to system partitions not intendes for user's data, e.g. partition type 0x27 (WinRE). Volumes with this DeviceType are now ignored by USBDLM unless DeviceType=NoDataPartition is set in a INI section.
  • Font of UsbDriveInfo's TreeView can be changed
Bugfix:
  • USBDLM no more assigns a default drive letter to non-data partitions (as 0x27 WinRE) on USB drives

De volgende downloads zijn beschikbaar:
*USB Drive Letter Manager 5.6.2 (zip)
*USB Drive Letter Manager 5.6.2 (msi)
*USB Drive Letter Manager 5.6.2 (64bit, zip)
*USB Drive Letter Manager 5.6.2 (64bit, msi)

USB Drive Letter Manager
Versienummer 5.6.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website USB Drive Letter Manager
Download https://www.uwe-sieber.de/usbdlm_e.html#download
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 18-10-2024 09:30 5

18-10-2024 • 09:30

5

Bron: USB Drive Letter Manager

Update-historie

18-05 USB Drive Letter Manager 5.7.6 4
12-01 USB Drive Letter Manager 5.7.5 2
08-12 USB Drive Letter Manager 5.7.4 3
03-'25 USB Drive Letter Manager 5.7.2 0
10-'24 USB Drive Letter Manager 5.6.2 5
06-'24 USB Drive Letter Manager 5.6.1 0
03-'24 USB Drive Letter Manager 5.6.0 3
08-'23 USB Drive Letter Manager 5.5.10 1
08-'23 USB Drive Letter Manager 5.5.9 0
09-'22 USB Drive Letter Manager 5.5.5 0
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USB Drive Letter Manager

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (5)

-Moderatie-faq
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mjl 18 oktober 2024 10:39
Lijkt me een handige tool om te voorkomen dat bij het opstarten een USB device de driveletter inpikt van een netwerk share mapping. Ga he eens proberen.
Magic Power @mjl18 oktober 2024 13:15
Ik heb dit vroeger veel gebruikt toen ik nog op Windows zat. Met behulp van de INI file kun je het instellen. Ik gebruikte het vooral om niet-gebruikte drives ook niet te tonen (lege card readers en dergelijke), en bepaalde drives een vaste letter te geven (W: of dergelijke).

Merk op dat je in Windows, in ieder geval t/m Windows 7, met behulp van Windows tools zelf, wel bepaalde partities of apparaten een vaste drive-letter kunt geven, maar dit is geen garantie. Mocht een ander apparaat een nieuwe drive letter krijgen, dan kan hij die gereserveerde drive-letter krijgen, en krijgt het device waar je die letter voor gereserveerd had die letter niet.

Dit was ook 1 van de redenen dat ik dit tooltje gebruikte, dan kon ik die drive-letter echt reserveren voor alleen dat ene apparaat.

[Reactie gewijzigd door Magic Power op 18 oktober 2024 13:16]

MrFax @mjl19 oktober 2024 10:47
Snap sowieso niet dat een 30 jaar oud probleem als dit niet door Microsoft zelf is opgelost.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 19 oktober 2024 20:02]

JoHnnY-Btm 18 oktober 2024 10:43
ziet er handig uit
Uruk-Hai 20 oktober 2024 09:45
Dit is nu typisch iets dat je niet langer nodig hebt als je van Windows overstapt naar Linux, omdat Linux geen gebruik maakt van schijfletters maar van volumenamen.

Overigens ben ik er onlangs achter gekomen dat ik in FreeFileSync ook volumenamen kan instellen in plaats van schijfletters, wat zo'n tooltje als usb drive letter manager overbodig maakt op Windows.

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 20 oktober 2024 09:52]


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