Versie 5.5.5 van USB Drive Letter Manager is uitgebracht. Met dit veelzijdige programma kunnen usb-apparaten worden beheerd. Zo is het onder andere mogelijk om schijfletters pas toe te kennen op het moment dat er een medium in de drive wordt gestoken, wat handig is voor multicardreaders. Ook kan worden aangegeven welke schijfletters wel of niet mogen worden toegekend, afhankelijk van het type usb-apparaat, de grootte van de drive, de gebruikte usb-poort en de naam van het volume. Daarnaast geeft de applicatie door middel van een tekstballon in de systeembalk aan welk apparaat of volume met welke schijfletter aan het systeem is toegevoegd. Meer informatie kan in deze handleiding worden gevonden. USB Drive Letter Manager is gratis voor privé- en educatief gebruik, maar van bedrijven en organisaties wordt wel een vergoeding verlangd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:

Rollback: As before V5.4.9 USBDLM ignores the GPT attribute GPT_BASIC_DATA_ATTRIBUTE_NO_DRIVE_LETTER (Bit 63). Background: I had no idea where this attribute comes from. It turned out that this attribute is often not set intentionally, it is set by the Windows Disk Management when a drive letter is removed. This makes no difference on the computer where it is done but the drive will get no letter assigned on any other Windows computer by default too. When this behaviour was implemented 20 years ago portable drives > 2 TB (which need GPT partitioning) where probably beyond imagination... New: UsbDriveInfo can edit GPT partition attributes (right-click on a volume -> Edit -> GPT Partition Attributes)

