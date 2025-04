Versie 22.2.0 van DBeaver is uitgekomen als opvolger van 22.1.5. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere query's uitvoeren en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een opensource- CE -uitvoering en drie verschillende commerciële uitvoeringen. Deze voegen onder meer ondersteuning voor verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver version 22.2.0 Data editor: Embedded browser (Edge vs IE) configuration was added Custom data types rendering in record mode was improved Console viewer toggle was fixed on Linux/MAcOS Arrays view/edit UI was improved Multidimensional arrays support was fixed

Data transfer: Column auto-mapping was fixed for databases with different identifiers case Problem with old configuration load was fixed Statistics calculation was fixed

SQL editor: Query parser was fixed (issue with single line comments in select items) Screen coloring by connection type was fixed

SSH: SSHJ now is the default tunnel implementation SSHJ version was upgraded, ASN1 decoder was added

Connection: Issue with double authentication in web browser was resolved (all drivers with MFA auth)

Clickhouse: Boolean data type support was added Issue with timestamp data edit was resolved

Firebird: overloaded procedures loading issue was resolved

MS Access: diagram loading was fixed

Oracle: password expiration warning was added

PostgreSQL: Extra options were added to explain plan dialog Data type constraints loading was improved Data type DDL generation was fixed