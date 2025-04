Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 560.70 en zijn voorzien van een Windows Hardware Quality Labs-certificaat. Ze zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. Deze uitgave bevat onder meer verbeteringen voor de spellen Dungeonborne, Flintlock: The Siege of Dawn en Stormgate. Verder zijn er enkele problemen verholpen en laat de changelog nog een probleem zien die wel al bekend is, maar waarvoor nog geen oplossing is.

This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games supporting DLSS 3 technology including Dungeonborne, Flintlock: The Siege of Dawn, and Stormgate.

N/A

[NVENC] Quality and bitrate settings are ignored at 10-bit encoding [4697900]

[OBS] Scaling 10-bit HVEC or AV1 content down below 50% in viewport shows corruption for some configurations [4496901]

[Unity] Artifacts when rendering overlapped geometry on anti-aliased framebuffer [4616564]

[Adobe Premiere] Visual corruption in Source and Program Monitor Previews when using 555.85 driver [4679207]