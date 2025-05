Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 566.14 en zijn voorzien van een Windows Hardware Quality Labs-certificaat. Ze zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. Deze uitgave bevat onder meer verbeteringen voor de spellen S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl en Microsoft Flight Simulator 2024. Verder zijn er enkele problemen verholpen en laat de changelog nog een probleem zien dat wel al bekend is, maar waarvoor nog geen oplossing is.

This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games supporting DLSS 3 technology including S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl and Microsoft Flight Simulator 2024.

DSR/DLDSR custom resolutions may not appear in certain games [4839770]

[Call of Duty MWIII] filename change preventing users from using GFE Freestyle Filters [4927183]

[Bluestacks/Corsair iCUE] May display higher than normal CPU usage [4895184][4893446]

When "Shader Cache size" is set to "disabled" cache files may still be created [4895217]