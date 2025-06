De derde update voor KiCad versie 8.0.0 is uitgebracht. KiCad is een verzameling opensourceprogramma's waarmee elektronische schema's en printplaatlay-outs ontworpen kunnen worden. Verder kan het een bill of materials, Gerber-bestanden en een 3d-weergave van het pcb en de componenten maken. KiCad beschikt over een uitgebreide bibliotheek van componenten, inclusief het symbool, de footprint en 3d-modellen. Een Spice-simulator ontbreekt evenmin. Uitgebreide informatie over de vernieuwingen in versie 8.0 kan op deze pagina worden gevonden; de changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit: