De zesde update voor KiCad versie 8.0.0 is uitgebracht. KiCad is een verzameling opensourceprogramma's waarmee elektronische schema's en printplaatlay-outs ontworpen kunnen worden. Verder kan het een bill of materials, Gerber-bestanden en een 3d-weergave van het pcb en de componenten maken. KiCad beschikt over een uitgebreide bibliotheek van componenten, inclusief het symbool, de footprint en 3d-modellen. Een Spice-simulator ontbreekt evenmin. Uitgebreide informatie over de vernieuwingen in versie 8.0 kan op deze pagina worden gevonden; de changelog voor versie 8.0.6 ziet er als volgt uit:
Schematic Editor
Spice Simulator
- Do not create empty labels when the pin has no name. #18535
- Fix output when printing custom font in drawing sheet. #18579
- Fix broken symbol links when importing CADSTAR schematics. #17143
- Fix annotation issue loading legacy schematics. #18779
- Decode UTF-8 for component field values in backannotation parser. #18406
Board Editor
- Make simulation warnings non-fatal. #18143
- Fix contrast and update issues with simulation cursors. #18390
- Use shown E24 tune values. #18746
Footprint Editor
- Fix crash when enabling filled shape properties in a text box. #18640
- Update track widths during routing.
- Fix crash when opening version 3 legacy board file. #18553
- Correctly mirror dimensions when placed on back silk screen layer. #18643
- Import POURED items as zone fills from EasyEDA/LCEDA Pro v2.2+ board files. #18664
- Make "Move Corner To…" use defined grid origin. #18479
- Use correct radius when expanding to polygon, rule area, or zone from selection. #18724
- Correctly show ratsnest lines for graphical items with nets. #18774
- Prevent text box from moving when continuously flipping. #18797
- Convert small arcs in line chain to segments to avoid overflow issues in Altium importer.
- Improve default textbox alignment in Altium importer.
Gerber Viewer
- Allow removing default field values from text items. #18663
Command Line Interface
- Fix loading Gerber files with long line lengths. #18890
Windows
- Ensure plotted layers in gerber export are restricted to enabled layers. #18811