Software-update: KiCad 8.0.6

KiCad logo (79 pix)De zesde update voor KiCad versie 8.0.0 is uitgebracht. KiCad is een verzameling opensourceprogramma's waarmee elektronische schema's en printplaatlay-outs ontworpen kunnen worden. Verder kan het een bill of materials, Gerber-bestanden en een 3d-weergave van het pcb en de componenten maken. KiCad beschikt over een uitgebreide bibliotheek van componenten, inclusief het symbool, de footprint en 3d-modellen. Een Spice-simulator ontbreekt evenmin. Uitgebreide informatie over de vernieuwingen in versie 8.0 kan op deze pagina worden gevonden; de changelog voor versie 8.0.6 ziet er als volgt uit:

Schematic Editor
  • Do not create empty labels when the pin has no name. #18535
  • Fix output when printing custom font in drawing sheet. #18579
  • Fix broken symbol links when importing CADSTAR schematics. #17143
  • Fix annotation issue loading legacy schematics. #18779
  • Decode UTF-8 for component field values in backannotation parser. #18406
Spice Simulator
  • Make simulation warnings non-fatal. #18143
  • Fix contrast and update issues with simulation cursors. #18390
  • Use shown E24 tune values. #18746
Board Editor Footprint Editor
  • Allow removing default field values from text items. #18663
Gerber Viewer
  • Fix loading Gerber files with long line lengths. #18890
Command Line Interface
  • Ensure plotted layers in gerber export are restricted to enabled layers. #18811
Windows

KiCad 6.0 PCB editor

Versienummer 8.0.6
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website KiCad
Download https://kicad.org/download/
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 15-10-2024 07:30 2

15-10-2024 • 07:30

2

Bron: KiCad

Update-historie

23-07 KiCad 10.0.5 0
21-06 KiCad 10.0.4 8
16-05 KiCad 10.0.3 0
09-05 KiCad 10.0.2 0
16-04 KiCad 10.0.1 5
20-03 KiCad 10.0.0 0
16-03 KiCad 9.0.8 1
02-01 KiCad 9.0.7 9
10-'25 KiCad 9.0.6 0
10-'25 KiCad 9.0.5 11
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Reacties (2)

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atlaste 15 oktober 2024 12:22
Het is best mooi spul, ik zou alleen willen dat de Spice simulator wat meer geïntegreerd zat in de rest van kicad... en dat je voor finite elements niet door allerlei hoepeltjes hoeft te duikelen. Komt vast wel een keer...

Sinds het betaalmodel veranderde van Eagle en ik merktr dat ik zoveel designs al in de cloud had, heb ik cloud diensten (of eigenlijk: jaarlijks betaalde software waarbij de vendor ineens de prijsstelling compleet kan veranderen) voor pcb ontwerpen afgezworen. Diptrace kon ik niet echt aan wennen... Kicad kwam naar boven als alternatief en gebruik ik sindsdien. Het is echt wel even wennen, maar eerlijk gezegd werkt het in zijn algemeenheid best prima.
B_FORCE @atlaste15 oktober 2024 13:23
Wat mij betreft hadden ze het hele Spice gebeuren links moeten laten liggen en die tijd en energie in andere dingen kunnen steken.

Het merendeel gebruikt LTSpice, MicroCap of PSpice.
Waarvan de eerste twee niet alleen gratis zijn, maar inmiddels ook gewoon de standaarden in de industrie met inmiddels duizenden en duizenden tutorials, forums, modellen en andere dingen.

Voor echt hoog professioneel gebruik zijn er inmiddels ook al decennia lang de standaard pakketten beschikbaar.

Ik zie dus totaal geen toegevoegde waarde voor de Spice simulator, omdat er al jaren gratis programma's beschikbaar zijn.

Wat betreft het EDA CAD gebeuren is dat natuurlijk een heel ander verhaal.

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