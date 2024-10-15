Software-update: Mozilla Firefox 131.0.3

Mozilla Firefox 2019 logo (79 pix) Mozilla heeft versie 131.0.3 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 131 is onder meer de mogelijkheid toegevoegd om permissies voor slechts korte duur toe te kennen, wordt er nu een preview getoond wanneer de muiscursor over een achtergrond tab wordt gehouden en kan er naar de homepage van de ingestelde zoekmachine worden gesprongen door met shift in een lege adresbalk te klikken. In versie 131.0.3 zijn de volgende problemen verholpen:

Fixed
  • Fixed an issue where some users could not access the Bill Pay portion of their bank's site. (Bug 1923500)
  • Fixed an issue where some VR180 and 360 videos were not properly rendering on YouTube. (Bug 1922278)
  • Fixed a crash that Windows users with Avast or AVG security software were experiencing when visiting certain sites. (Bug 1919678)
  • Fixed an issue where the "List all tabs" button was not able to be moved from the toolbar. (Bug 1918681)
  • Security fix.

De volgende downloads zijn beschikbaar:
*Mozilla Firefox 131.0.3 voor Windows (Nederlands)
*Mozilla Firefox 131.0.3 voor Linux (Nederlands)
*Mozilla Firefox 131.0.3 voor macOS (Nederlands)
*Mozilla Firefox 131.0.3 voor Windows (Engels)
*Mozilla Firefox 131.0.3 voor Linux (Engels)
*Mozilla Firefox 131.0.3 voor macOS (Engels)
*Mozilla Firefox 131.0.3 voor Windows (Fries)
*Mozilla Firefox 131.0.3 voor Linux (Fries)
*Mozilla Firefox 131.0.3 voor macOS (Fries)

Mozilla Firefox - about schem op Windows 11

Versienummer 131.0.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11, Windows Server 2022
Website Mozilla Foundation
Download https://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html#languages
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 15-10-2024 09:00
16 • submitter: Bux666

15-10-2024 • 09:00

16

Submitter: Bux666

Bron: Mozilla Foundation

Update-historie

04-08 Mozilla Firefox 153.0.3 5
28-07 Mozilla Firefox 153.0.1 19
21-07 Mozilla Firefox 153.0 22
08-07 Mozilla Firefox 152.0.5 0
02-07 Mozilla Firefox 152.0.4 7
26-06 Mozilla Firefox 152.0.3 0
20-06 Mozilla Firefox 152.0.1 26
16-06 Mozilla Firefox 152.0 25
09-06 Mozilla Firefox 151.0.4 3
03-06 Mozilla Firefox 151.0.3 3
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Mozilla Firefox

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Reacties (16)

-Moderatie-faq
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Alex3 15 oktober 2024 10:02
Bij mij loopt af en toe het geheugen vol op Youtube in versie 131.0.2. Gebeurt dat bij anderen ook?
MarElo @Alex316 oktober 2024 15:57
Klopt, even CTRL-F5 doen, maar vervelend is het wel.
Alex3 @MarElo17 oktober 2024 11:09
Zal ik eens proberen als het weer gebeurt. Heb nog geen lange streams gehad na de update.
MarElo @Alex317 oktober 2024 16:53
Is helaas maar voor korte duur, ook in versie 131.0.3 gebeurt het.
Carlos0_0 15 oktober 2024 09:26
Fixed an issue where the "List all tabs" button was not able to be moved from the toolbar. (Bug 1918681)

Haha fixed an issue yea sure, genoeg reacties op firefox forum volgens mij te vinden.
Volgens mij gewoon na veel geklaag dit maar weer ingebouwd, maar goed ik ben blij. ik hoef die gekke knop niet te zien :).
Room42
@Carlos0_015 oktober 2024 09:54
Lijkt inderdaad voorheen ontbrekende functionaliteit (zie deze merge en de extra code nodig hier.); het kan nog steeds een 'bug' zijn in de zin dat het niet aan de standaard van Mozilla voldeed maar toch was goedgekeurd.
Carlos0_0 @Room4215 oktober 2024 10:05
Wellicht dat het inderdaad toch een bug is geweest, maar het is mooi dat die dus weer gewoon weg kan.
Llopigat
@Carlos0_015 oktober 2024 09:32
Ja liever gewoon een ingebouwde vertikale tab optie in plaats van deze halfslachtige oplossing.
Uchy @Llopigat15 oktober 2024 15:39
about:config - sidebar.verticalTabs :-)
Llopigat
@Uchy15 oktober 2024 15:51
Ohhh nice! Bedankt!

Maar het probleem is voor mij: Dit werkt meteen in al mijn windows. Ik wil sommige FF windows met horizontale en sommige met vertikale tabs :( Omdat ik in sommige maar een paar tabs open heb en in anderen heel veel. Ik heb 9 verschillende virtual desktops met allemaal hun eigen soort dingen open vandaar.
Carlos0_0 @Llopigat15 oktober 2024 09:36
Ik hoef helemaal geen verticale tabs, maar vond die knop gewoon irritant daar.
Ik kan mijn tabs meer dan prima allemaal in 1 keer zien, ik hoef geen knop extra voor list all my tabs er extra bij :).
Llopigat
@Carlos0_015 oktober 2024 09:52
Ik zeg ook: optie. Het is niet voor iedereen. Ik heb er in sommige Firefox Windows wel baat bij, op anderen weer niet. Momenteel gebruik ik sideberry maar ik vind het geen elegante oplossing.

Maar deze knop was vlees noch vis. Als je hem open zou kunnen pinnen was het al een stuk beter geweest.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 15 oktober 2024 09:53]

Alex3 @Carlos0_015 oktober 2024 10:01
De oude knop (pijltje omlaag) verscheen alleen als de tabs niet allemaal in beeld pasten. Dat was voldoende.
Carlos0_0 @Alex315 oktober 2024 10:04
De knop was gewoon permanent altijd in beeld bij de vorige update, zelfs al had je maar 1 of 2 tabs open.
Ik had die knop al eens uitgezet in about:config, sinds vorige update kwam die terug.

Ik had die op 4 verschillende laptops al gezien, waaronder ook 1 macOs device.
Dus misschien zat er wel een bug in dat het gefixed is.
Sjah
@Carlos0_016 oktober 2024 02:56
Welk Firefox forum, want er zijn er meerdere, en ik vond zo snel even niet een thread met dit issue..?

[Reactie gewijzigd door Sjah op 16 oktober 2024 03:10]

Carlos0_0 @Sjah16 oktober 2024 07:03
https://support.mozilla.org/mk/questions/1463682

Schijnbaae zat ik uit een Reddit topic

https://www.reddit.com/r/...l_tabs_button_introduced/

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.