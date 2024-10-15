Mozilla heeft versie 131.0.3 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 131 is onder meer de mogelijkheid toegevoegd om permissies voor slechts korte duur toe te kennen, wordt er nu een preview getoond wanneer de muiscursor over een achtergrond tab wordt gehouden en kan er naar de homepage van de ingestelde zoekmachine worden gesprongen door met shift in een lege adresbalk te klikken. In versie 131.0.3 zijn de volgende problemen verholpen:

Fixed Fixed an issue where some users could not access the Bill Pay portion of their bank's site. (Bug 1923500)

Fixed an issue where some VR180 and 360 videos were not properly rendering on YouTube. (Bug 1922278)

Fixed a crash that Windows users with Avast or AVG security software were experiencing when visiting certain sites. (Bug 1919678)

Fixed an issue where the "List all tabs" button was not able to be moved from the toolbar. (Bug 1918681)

Security fix.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 131.0.3 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 131.0.3 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 131.0.3 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 131.0.3 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 131.0.3 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 131.0.3 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 131.0.3 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 131.0.3 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 131.0.3 voor macOS (Fries)