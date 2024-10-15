Software-update: XnView MP 1.8.2

XnViewMP logo (75 pix) Versie 1.8.2 van XnView MP is uitgekomen. Met dit programma kunnen afbeeldingen worden bekeken en bewerkt. Het is gratis voor persoonlijk gebruik; voor gebruik in een commerciële omgeving wordt wel een vergoeding gevraagd. MP staat voor Multi Platform, wat betekent dat er versies zijn voor Windows, Linux en macOS, met elk aparte downloads voor 32bit- en 64bit-omgevingen. XnView MP gebruikt dezelfde broncode voor Windows, Linux en macOS; functionaliteit en uiterlijk van de afzonderlijke versies zijn dan ook nagenoeg gelijk. Zo is er onder andere ondersteuning voor unicode, afbeeldingen met full bit depth, een eenvoudigere manier voor vertalingen en een betere database. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed:

XnView MP

Versienummer 1.8.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website XnSoft
Download https://www.xnview.com/en/xnviewmp/#downloads
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 15-10-2024 10:30 4

15-10-2024 • 10:30

4

Bron: XnSoft

Update-historie

12-07 XnView MP 1.11.5 0
27-06 XnView MP 1.11.4 13
01-05 XnView MP 1.11.2 3
13-03 XnView MP 1.10.4 3
03-03 XnView MP 1.10.3 0
25-02 XnView MP 1.10.1 1
15-01 XnView MP 1.9.10 0
12-01 XnView MP 1.9.9 3
26-12 XnView MP 1.9.8 5
02-12 XnView MP 1.9.7 1
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XnView MP

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (4)

-Moderatie-faq
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_Supreme 15 oktober 2024 10:48
Hmm die layout mag wel eens een update krijgen }>
The-Source @_Supreme15 oktober 2024 11:26
Een hippy lay-out met niets zeggende iconen hoeft van mij dan weer niet.
swemmela @_Supreme15 oktober 2024 13:21
Wat is er mis met de layout? Je kan in de instellingen zelf kiezen wat je wel en niet wilt zien en hoe groot of klein de thumbnails zijn.
Bitzer 16 oktober 2024 12:45
Sinds versie 99.nogwat wil het bij mij op Linux Mint niet meer werken.

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