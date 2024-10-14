Adlice Software heeft versie 5.7.1.0 van UCheck uitgebracht. Met dit programma kan de software op de computer up-to-date worden gehouden. Met de gratis uitvoering moet een scan handmatig uitgevoerd worden. De betaalde uitvoering kan dat periodiek automatisch doen en deze kan de ondersteunde programma's ook installeren als die nog niet op de computer aanwezig zijn. Het programma zelf heeft ondersteuning voor 263 programma's en via zogenaamde communityupdates zijn dat er vele duizenden meer. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 5.7.1: Updated to core 7.3.3 Fixed possible crash in Toast notifications Fixed possible crash in zlib impl More classes serializations Scheduled scans IPC helpers Fixed issue with clear cache IPC not clearing everything Minor fixes

