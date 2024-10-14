Software-update: UCheck 5.7.1.0

UCheck logo (79 pix) Adlice Software heeft versie 5.7.1.0 van UCheck uitgebracht. Met dit programma kan de software op de computer up-to-date worden gehouden. Met de gratis uitvoering moet een scan handmatig uitgevoerd worden. De betaalde uitvoering kan dat periodiek automatisch doen en deze kan de ondersteunde programma's ook installeren als die nog niet op de computer aanwezig zijn. Het programma zelf heeft ondersteuning voor 263 programma's en via zogenaamde communityupdates zijn dat er vele duizenden meer. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 5.7.1:
  • Updated to core 7.3.3
    • Fixed possible crash in Toast notifications
    • Fixed possible crash in zlib impl
    • More classes serializations
    • Scheduled scans IPC helpers
    • Fixed issue with clear cache IPC not clearing everything
    • Minor fixes

UCheck

Versienummer 5.7.1.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Adlice Software
Download https://www.adlice.com/ucheck#alt_download
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 14-10-2024 19:33 12

14-10-2024 • 19:33

12

Bron: Adlice Software

Update-historie

20-07 UCheck 6.7.5 0
23-06 UCheck 6.7.3 11
02-06 UCheck 6.7.2 0
07-05 UCheck 6.7.0 0
25-04 UCheck 6.6.1 3
13-03 UCheck 6.6.0 3
26-02 UCheck 6.5.4 9
19-01 UCheck 6.5.3 3
17-12 UCheck 6.5.2 0
17-11 UCheck 6.5.0 1
Meer historie

Lees meer

UCheck

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (12)

-Moderatie-faq
12
12
4
0
0
5
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
14 oktober 2024 21:00
Ik vind Ucheck nog steeds behoorlijk tegen vallen. Het bedrijf claimed een groot aantal herkende applicaties maar als je goed kijkt valt dat behoorlijk tegen (slechts 263 applicaties) en is de lijst fully supported vrij beperkt en komt het gros uit de community (version only).
jumbos7 @Bor14 oktober 2024 23:36
Ik zie zelf niet zo goed wat de meerwaarde van Ucheck zou zijn ten opzichte van Microsoft's winget, al dan niet met een GUI zoals wingetUI. Winget ondersteunt inmiddels meer dan 4.300 applicaties, maar misschien heeft Ucheck functionaliteit dat ik over het hoofd zie.

[Reactie gewijzigd door jumbos7 op 15 oktober 2024 14:18]

weballey @Bor14 oktober 2024 23:02
Heb je al eens wat gesubmit van wat je mist? Het kan wel een tijdje duren, maar wat ik heb gesubmit is wel toegevoegd.
commentator @weballey15 oktober 2024 08:28
niet alleen mist, er zijn ook vaak dingen die achter lopen.
Simpel voorbeeld notepad++
staat volgens dit programma met laatste versie op 8.6.7 terwijl 8.7 al ongeveer een maand uit is
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@commentator15 oktober 2024 09:13
Dat is inderdaad een vaker gehoorde klacht. Op dat punt lopen helaas meerdere update checkers vaak achter. Soms niet erg maar wanneer er bv een security issue is in een applicatie wil ik de update wel graag zo snel mogelijk hebben. Dat is juist een van de use cases voor een update check programma.
slechtvalk @Bor14 oktober 2024 22:21
Ik mis SUMO nog steeds.
EricJH @slechtvalk14 oktober 2024 22:59
Copy that.
William_H @slechtvalk15 oktober 2024 15:03
Ja, dat was een mooie app. Alhoewel die ook niet alle programma's in z'n lijst had staan. Wat dat betreft ben ik blijer met een WinGet en Chocolatey tegenwoordig.
chim0 15 oktober 2024 10:32
Ben een keer goed de mist ingegaan met dit soort programmaatjes (kon Windows opnieuw gaan installeren) dus ik ben er een beetje huiverig voor, maar misschien had ik zelf wel iets verkeerd gedaan. Bovendien doe ik niet zoveel gek met m'n PC dus dat dat handjevol apps wat ik gebruik, update ik gewoon handmatig. Sommige apps updaten zichzelf.
William_H @chim015 oktober 2024 15:02
Ben wel benieuwd wat er dan misging?
chim0 @William_H15 oktober 2024 15:18
Ik weet niet meer precies, iets met drivers ofzo waardoor het systeem niet meer opstartte.
Pallas 19 oktober 2024 14:39
Misschien een alternatief voor mensen?
Ik ben er iig bij mee
https://github.com/marticliment/UniGetUI

UniGetUI: The Graphical Interface for your package managers. Could be terribly described as a package manager manager to manage your package managers

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.