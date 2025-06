Serif heeft versie 2.5.0 van de Affinity Suite uitgebracht. De Affinity Suite bestaat uit de programma's Photo, Designer en Publisher, en kan worden beschouwd als de tegenhanger van bijvoorbeeld Photoshop, Illustrator en InDesign van Adobe. De software is beschikbaar voor Windows, macOS en iOS, en wordt regelmatig met korting aangeboden. Verder betreft het een eenmalige aanschaf, want Serif doet niet aan abonnementen. Of dat zo blijft nu Serif door Canva is overgenomen is nog niet helemaal duidelijk. De belangrijkste veranderingen die in versie 2.5.0 zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet:

Announcing version 2.5.0 updates for the Affinity Suite on all platforms. From variable font support and a new Stroke Width Tool, to exciting optimisations for Windows users, Affinity 2.5 introduces a batch of new features and fixes sure to improve your workflow. Native Windows ARM64 support Available on desktop only

Variable font support Available on both desktop and iPad

Stroke Width Tool Available on both desktop and iPad

Pencil Tool improvements Available on both desktop and iPad

QR Code Tool Available on both desktop and iPad

‘Default preset’ for grid Available on desktop only

Typography dialog turned into a panel Available on desktop only

Other improvements