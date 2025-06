Serif heeft versie 2.5.6 van de Affinity Suite uitgebracht. De Affinity Suite bestaat uit de programma's Photo, Designer en Publisher en kan worden beschouwd als de tegenhanger van bijvoorbeeld Photoshop, Illustrator en InDesign van Adobe. De software is beschikbaar voor Windows, macOS en iOS en wordt regelmatig met korting aangeboden. Verder betreft het een eenmalige aanschaf, want Serif doet niet aan abonnementen. Of dat zo blijft nu Serif door Canva is overgenomen is nog niet helemaal duidelijk. In deze uitgave is een probleem met het exporteren naar pdf-formaat verholpen.

A regression was introduced in the new 2.5.6 update across all three apps impacts both Mac and Windows, and on iPad the export fails to complete. Under certain circumstances, PDF files fail to export, instead displaying an error message, More information here.