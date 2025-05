Serif heeft versie 2.6 van de Affinity Suite uitgebracht. De Affinity Suite bestaat uit de programma's Photo, Designer en Publisher en kan worden beschouwd als de tegenhanger van bijvoorbeeld Photoshop, Illustrator en InDesign van Adobe. De software is beschikbaar voor Windows, macOS en iOS en wordt regelmatig met korting aangeboden. Verder betreft het een eenmalige aanschaf, want Serif doet niet aan abonnementen. Of dat zo blijft nu Serif door Canva is overgenomen is nog niet helemaal duidelijk. Uitgebreide informatie over de veranderingen die in versie 2.6 zijn aangebracht kunnen op deze pagina worden gevonden; dit is de aankondiging:

Affinity 2.6 brings some very exciting updates and improvements to the software, including our very first Machine Learning features.

Please note that the two new features which use Machine Learning models (Object Selection Tool and Select Subject) are optional and require downloading of the relevant models for them to work. These are installed as pre-trained models and they do not use any of your own data for further training. Furthermore, these operations all work ‘on device’ meaning none of your data leaves your device at any time.