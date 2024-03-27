Serif heeft versie 2.4.1 van de Affinity Suite uitgebracht. De Affinity Suite bestaat uit de programma's Photo, Designer en Publisher, en kan worden beschouwd als de tegenhanger van bijvoorbeeld Photoshop, Illustrator en InDesign van Adobe. De software is beschikbaar voor Windows, macOS en iOS, en wordt regelmatig met korting aangeboden. Verder betreft het een eenmalige aanschaf, want Serif doet niet aan abonnementen. Of dat zo blijft nu Serif door Canva is overgenomen is nog niet helemaal duidelijk. In deze uitgave zijn onder meer lessen voor beginners toegevoegd.

Announcing version 2.4.1 updates for the Affinity Suite on all platforms. Affinity Designer, Affinity Photo and Affinity Publisher (on macOS, Windows, and iOS) have been updated to add some lessons (where the samples are found) for beginners to Photo and Designer on all OSs. Lessons for Publisher will follow soon. Apart from adding "Lessons" there have been some minor help and translations improvements, and 2.4.2 will follow shortly including fixes. The more comprehensive release notes for 2.4.0 can be found in this thread, which I recommend you follow to be notified of all V2 patches.