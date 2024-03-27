Software-update: Affinity Suite 2.4.1

Affinity Photo logo (79 pix) Serif heeft versie 2.4.1 van de Affinity Suite uitgebracht. De Affinity Suite bestaat uit de programma's Photo, Designer en Publisher, en kan worden beschouwd als de tegenhanger van bijvoorbeeld Photoshop, Illustrator en InDesign van Adobe. De software is beschikbaar voor Windows, macOS en iOS, en wordt regelmatig met korting aangeboden. Verder betreft het een eenmalige aanschaf, want Serif doet niet aan abonnementen. Of dat zo blijft nu Serif door Canva is overgenomen is nog niet helemaal duidelijk. In deze uitgave zijn onder meer lessen voor beginners toegevoegd.

Announcing version 2.4.1 updates for the Affinity Suite on all platforms.

Affinity Designer, Affinity Photo and Affinity Publisher (on macOS, Windows, and iOS) have been updated to add some lessons (where the samples are found) for beginners to Photo and Designer on all OSs. Lessons for Publisher will follow soon. Apart from adding "Lessons" there have been some minor help and translations improvements, and 2.4.2 will follow shortly including fixes. The more comprehensive release notes for 2.4.0 can be found in this thread, which I recommend you follow to be notified of all V2 patches.

Affinity Photo

Versienummer 2.4.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen macOS, iOS, Windows 10, Windows 11
Website Serif
Download https://affinity.serif.com/en-gb/
Licentietype Adware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 27-03-2024 08:45 28

27-03-2024 • 08:45

28

Bron: Serif

Update-historie

15-07 Affinity 3.2.3 2
15-06 Affinity 3.2.2 5
17-04 Affinity 3.2.0 11
16-03 Affinity 3.1.0 11
21-01 Affinity 3.0.3 19
04-12 Affinity 3.0.2 25
10-'25 Affinity 3.0.0 28
09-'25 Affinity Suite 2.6.4 7
05-'25 Affinity Suite 2.6.3 15
04-'25 Affinity Suite 2.6.2 15
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Affinity

geen prijs bekend

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Design en multimedia

Reacties (28)

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i7x 27 maart 2024 08:48
Affinity is gekocht door Canva. Kan niet zeggen dat ik daar enthousiast over ben. Hoop dat de goede tijden nog even blijven…
jepe68 @i7x27 maart 2024 12:12
Canva’s business model is subscription, are there any plans to change how Affinity is sold?
There are no changes to our current pricing model planned at this time, with all our apps still available as a one-off purchase. Existing Affinity users will be able to continue to use your apps in perpetuity as they were originally purchased – with plenty of free updates to V2 still to look forward to!

bron: https://affinity.serif.co...newsroom/canva-statement/

Is dit een garantie voor in de toekomst? Lijkt me niet.
Ben ik op mijn hoede voor Vendor lock-in's : Ja, nu ook met Affinity.

Edit: Received Affinity email at 13:23
https://affinity.serif.co...affinity-and-canva-pledge
We are committed to fair, transparent and affordable pricing, including the perpetual licenses that have made Affinity special.

[Reactie gewijzigd door jepe68 op 23 juli 2024 05:53]

rain2reign @jepe6827 maart 2024 14:39
Hier de exact zelfde mail ook ontvangen
Tourmaline @rain2reign27 maart 2024 14:46
Ik heb de mail ook ontvangen maar let hier even op:
"There are no changes to our current pricing model planned at this time,"

Current, dus huidig. En at this time, op dit moment. Dit kan dus altijd veranderen.
xFeverr @Tourmaline27 maart 2024 15:08
Dit stond in de mail van vandaag. Ze proberen heel erg duidelijk te maken dat ze absoluut niet van plan zijn om het huidige licentiemodel op de schop te gooien of de prijzen zodanig te drijven dat het nergens meer op slaat:
We are committed to fair, transparent and affordable pricing, including the perpetual licenses that have made Affinity special.

We share a commitment to making design fairer and more accessible. For Canva, this has meant making our core product available for free to millions of people across the globe, and for Affinity, this has meant a fairly priced perpetual license model. We know this model has been a key part of the Affinity offering and we are committed to continue to offer perpetual licenses in the future.

If we do offer a subscription, it will only ever be as an option alongside the perpetual model, for those who prefer it. This fits with enabling Canva users to start adopting Affinity. It could also allow us to offer Affinity users a way to scale their workflows using Canva as a platform to share and collaborate on their Affinity assets, if they choose to.
Tourmaline @xFeverr27 maart 2024 15:13
Current pricing en at this moment even in de gaten houden. Dat is geen garantie voor de toekomst. ;)
PCG2020 @Tourmaline27 maart 2024 21:37
Er staat 'current pricing model' en niet 'current pricing'. Een 'pricing model' zegt iets over de manier waarop je voor het product betaalt. Dat kan dus met een éénmalige aankoop zijn, maar ook met een abonnementsvorm óf een combinatie van die twee.

Volgens de e-mail zal er een 'perpetual licence' blijven bestaan voor nieuwe versies van Affinity Suite, waarvoor je volgens het 'pricing model' dus één keer een bedrag neertelt.

Of een licentie voor een nieuwe versie duurder zal zijn dan voor Affinity Suite V2 (die buiten de momenteel lopende sale €180 kost) is nu nog niet te zeggen. En wellicht komt er ook wel een goedkopere optie voor een upgrade van een V2- naar een V3-licentie. Dat is allemaal afwachten ;)
Dutchzilla @i7x27 maart 2024 08:50
Ben bang dat we beiden het antwoord weten. Dat gaat niet goed komen.
MiesvanderLippe @Dutchzilla27 maart 2024 08:52
Aan de andere kant... Als de andere optie was een dominant Adobe en een failiet Affinity? Dan liever twee bedrijven die op abboonementsprijs kunnen concurreren.
Maverick2001 @MiesvanderLippe27 maart 2024 09:30
Concurrentie is goed maar of het een goede zaak is dat Canva Affinity heeft overgenomen is een andere vraag. Denk dat zij vooral belang hebben delen van de software naar hun eigen platform (in de browser) te trekken. Denk dat ze niet veel geven om de afzonderlijke stand-alone producten.

Helaas zitten we in een tijdperk dat je bijna voor alles een abonnement moet afsluiten. Voor mijn werk gebruik ik Adobe Suite en dat is prima te verantwoorden, maar jaarlijks updates met nieuwe functies hoeft voor mij niet.
Tourmaline @Maverick200127 maart 2024 15:18
Tenzij een functie komt die je echt moet of gaat gebruiken. Sommige zitten al jaren op sommig functies te wachten.


Maar had dit eigenlijk wel verwacht. Financieel is dit op lange termijn voor Serif niet vol te houden.
JakkoFourEyes @MiesvanderLippe27 maart 2024 09:35
een failiet Affinity
Overname betekent niet per se dat het overgekochte bedrijf er slecht voor staat en dus failliet aan het gaan is. Of was dat in het geval van Affinity wel zo?
Cergorach @Dutchzilla27 maart 2024 09:06
We weten allemaal dat we oud worden en dood gaan, maar zolang dat nog niet gebeurd...

Wat ik daarmee probeer te zeggen, gebruiken zolang dat kan (en met een perpetual licence is dat erg lang) en je pas zorgen over gaan maken als het zover is dat het niet meer kan...
Zerora @Dutchzilla27 maart 2024 10:35
Als Canva interessante abonnementen gaat introduceren met Affinity dan heb ik daar geen bezwaar tegen. Maar als ze hoge prijzen per product gaan hanteren vrees ik het ergste.
PdeBie @i7x27 maart 2024 08:51
Ow bah. Hopelijk betekend dat niet het einde van oneindig updates
AibohphobiA BoB @PdeBie27 maart 2024 09:54
Ow bah. Hopelijk betekend dat niet het einde van oneindig updates
Het is nooit oneindig geweest bij Affinity. Bij elke grote update moest je gewoon betalen.
Als ik op de website van Canva kijk dan kost dat zo'n € 110,- per jaar. Als ze dat ook gaan rekenen voor de Affinity suite dan is dat het wat mij betreft gewoon waard.
Want voor mij is Adobe niet alleen heel erg duur, maar werken de tools lang niet goed voor mij. Laatst nog even een PDF aangepast, dan was een eitje terwijl dat met Adobe traag en onhandig is.
Affinity was voor mij het enige product dat zich kon meten met Fireworks dat door Adobe vakkundig de nek is omgedraaid.

Kortom, ik zie het nog niet zo somber in. Laten we eerst eens afwachten hoe het er over een jaar uitziet.
i7x @AibohphobiA BoB27 maart 2024 10:10
Ah, Macromedia Fireworks--daar ben ik ooit mee begonnen. Zal wellicht nog op de basisschool hebben gezeten... Mooi programma. Heb toen jaren Photoshop gebruikt, maar sinds een paar jaar Affinity. Had een tijd lang zelfs nog een PS licentie via werk, maar toch maar bij Affinity gebleven, ook om er beter bekend mee te geraken.

Over de pdf's heb je overigens helemaal gelijk. Adobe Acrobat in zijn meest basale versie (om te bewerken) kost al 16 euro per maand. En wat een draak van een programma krijg je daarvoor. Er is een Apple Silicon versie, maar die is zo traag als wat. En waarvoor? Een beetje een documentje in elkaar knutselen... Ook de interface is erg bagger met allerlei zooi die je nooit gaat gebruiken standaard prominent aanwezig. Het is hooguit eenmalig een euro of 30-50 waard. Bij lange na niet de bijna 200 euro per jaar die Adobe je wil aftroggelen.
Tourmaline @i7x27 maart 2024 14:50
Weet dat Acrobat een grotere melkkoe voor Adobe is dan Photoshop. Dit hebben ze zelf al medegedeeld dat ze met Acrobat e.d. meer verdienen dan met Photoshop.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 23 juli 2024 05:53]

i7x @PdeBie27 maart 2024 09:03
Voor v2 blijf je wel updates krijgen, maar lijkt mij zeer sterk dat v3 nog zal werken met 1-time-purchases. En als ze dat al doen zal op zijn minst de prijs een paar keer over de kop gaan gok ik.

In theorie kun je-- zoals sommige hobbyisten ook nog PS CS2 blijven draaien--nog wel even vooruit kunnen met Affinity, maar toch jammer.

[Reactie gewijzigd door i7x op 23 juli 2024 05:53]

Tourmaline @i7x27 maart 2024 15:15
Ik draai naast Affinity suite nog steeds een officiele cs6 licentie.
Globefrotter @i7x27 maart 2024 10:09
Als mensen eens hun poot stijf zouden houden en geen abonnementen zouden aangaan voor software is die onzin snel afgelopen.
Tourmaline @Globefrotter27 maart 2024 14:54
In Amerika zijn ze het al gewend, dus wordt het er bij ons ook doorgedrukt. Al het goede uit Amerika wordt er bij ons gewoon doorgedrukt, elk half uur 15 minuten reclame op de tv, abonnementsvormen voor alles.
Globefrotter @Tourmaline27 maart 2024 15:40
Ja, mee eens: alles moet blijkbaar uit Amerika komen, want het is daar zo fijn.
Qalo @Globefrotter28 maart 2024 02:19
Als mensen eens hun poot stijf zouden houden en geen abonnementen zouden aangaan voor software is die onzin snel afgelopen.
Ik houd mijn poot al járen stijf, maar tot op heden zonder succes. Waarom? Omdat ik maar één van de weinigen ben die weerstand biedt aan wat ons opgedrongen wordt. Zolang "de kudde" zich laten drijven door de verdienmodellen van bedrijven gaat er niks veranderen. And I got news for you: het verandert niet. Want het gros WIL niet veranderen. Ze willen wat ze gewend zijn. In plaats van een alternatief te zoeken blijven ze vasthouden aan hetgeen ze gewend zijn.

Photoshop? Affinity? Tja... ik ga er niet voor betalen. Ik doe mijn werk wel met GIMP, Inkscape en LibreOffice Draw. Haal ik dezelfde resultaten mee als Affinity en Photoshop.

En dan zouden sommige fotobewerkingen mij wat extra tijd kosten (even geen voorbeeld voorhanden), wat dan nog? De software is gratis. En nog goed ook. What more can I wish for?

Ik ga trouwens niet in op "wat GIMP niet heeft ten opzichte van....". Dat verhaal ken ik nu wel. Overal is omheen te werken. En dat doe ik dan ook. Ik ben er tevreden over, het kost me geen cent én - het allerbelangrijkste - ik ben niet afhankelijk ervan. Die vrijheid is heerlijk! Ik kan het iedereen aanraden.

[Reactie gewijzigd door Qalo op 23 juli 2024 05:53]

Luminair 27 maart 2024 09:05
Als je op een Mac werkt is Pixelmator een waardig alternatief voor Photoshop en Affinity. Ik heb daar jaren terug 60,- euro voor betaald en het wordt nog steeds actief onderhouden. Het lijkt er ook niet op dat ze over worden genomen door een andere partij.
i7x @Luminair27 maart 2024 09:15
Goeie tip, zie dat het nu maar 50 usd/eur(?) kost in de App Store. Blijf voorlopig gewoon bij Affinity, maar wie weet hoe dingen gaan lopen...
Cesaartje @Luminair27 maart 2024 20:23
Inderdaad een erg fijn programma en regelmatig eens met korting te koop.
Ikzellef 27 maart 2024 13:27
Heb het indertijd na een artikel hier aangeschaft ( versie 1) en krijg iid nog updates, maar het heeft mij nooit kunnen overtuigen. M'n dochter wel.

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