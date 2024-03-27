Versie 17.6 van het cd-, dvd- en blu-ray-brandprogramma BurnAware is uitgekomen. Dit programma is beschikbaar in een Free-versie en in betaalde Premium- en Professional-edities, met prijzen van respectievelijk dertig en veertig dollar. De betaalde uitvoeringen hebben extra functionaliteit, zoals voor het kopiëren van schijfjes en het rippen van audio-cd's. Op deze pagina worden de verschillende edities tegen elkaar afgezet. De gratis versie wordt gebundeld met optionele extra's; hier staat een versie waar die niet in zitten. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:
New features
Enhancements
- Added disc information to main window in disc copying tools.
Bug fixes
- Improved error control and log writing.
- Optimized disc burning and copying process.
- Improvements to themes and user interface.
- Resolved problem with possible error on session closing stage.