Versie 17.6 van het cd-, dvd- en blu-ray-brandprogramma BurnAware is uitgekomen. Dit programma is beschikbaar in een Free-versie en in betaalde Premium- en Professional-edities, met prijzen van respectievelijk dertig en veertig dollar. De betaalde uitvoeringen hebben extra functionaliteit, zoals voor het kopiëren van schijfjes en het rippen van audio-cd's. Op deze pagina worden de verschillende edities tegen elkaar afgezet. De gratis versie wordt gebundeld met optionele extra's; hier staat een versie waar die niet in zitten. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

New features Added disc information to main window in disc copying tools. Enhancements Improved error control and log writing.

Optimized disc burning and copying process.

Improvements to themes and user interface. Bug fixes Resolved problem with possible error on session closing stage.