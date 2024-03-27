Software-update: BurnAware 17.6

BurnAware logo (60 pix) Versie 17.6 van het cd-, dvd- en blu-ray-brandprogramma BurnAware is uitgekomen. Dit programma is beschikbaar in een Free-versie en in betaalde Premium- en Professional-edities, met prijzen van respectievelijk dertig en veertig dollar. De betaalde uitvoeringen hebben extra functionaliteit, zoals voor het kopiëren van schijfjes en het rippen van audio-cd's. Op deze pagina worden de verschillende edities tegen elkaar afgezet. De gratis versie wordt gebundeld met optionele extra's; hier staat een versie waar die niet in zitten. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

New features
  • Added disc information to main window in disc copying tools.
Enhancements
  • Improved error control and log writing.
  • Optimized disc burning and copying process.
  • Improvements to themes and user interface.
Bug fixes
  • Resolved problem with possible error on session closing stage.

BurnAware 16

Versienummer 17.6
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website BurnAware Technologies
Download https://www.burnaware.com/download.html
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 27-03-2024 07:14 0

27-03-2024 • 07:14

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Bron: BurnAware Technologies

Update-historie

03-06 BurnAware 19.1 4
19-01 BurnAware 19.0 0
09-'25 BurnAware 18.9 7
07-'25 BurnAware 18.8 2
06-'25 BurnAware 18.7 2
04-'25 BurnAware 18.6 5
02-'25 BurnAware 18.5 0
01-'25 BurnAware 18.4 6
12-'24 BurnAware 18.3 6
10-'24 BurnAware 18.2 0
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BurnAware

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

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