Software-update: Q-Dir 11.49

Q-Dir logo (79 pix) Software OK heeft versie 11.49 van Q-Dir uitgebracht. Q-Dir is een gratis filemanager. Het ziet er een beetje uit als Windows Verkenner, maar dan met vier schermen, waardoor het eenvoudig is om bestanden te verplaatsen, beheren of bekijken. Dit verklaart ook meteen de naam: de Q staat voor quad. De download is ongeveer een megabyte groot en het programma is in verschillende talen te gebruiken, waaronder in het Nederlands. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

New in version 11.49
  • Improvements and fine-tuning in the navigation area and address bars
  • General fixes and small tweaks around Quad File Explorer

Q-Dir

Versienummer 11.49
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Software OK
Download https://www.softwareok.com/?Download=Q-Dir
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 26-03-2024 21:29
16 • submitter: danmark_ori

26-03-2024 • 21:29

16

Submitter: danmark_ori

Bron: Software OK

Update-historie

24-07 Q-Dir 12.72 9
14-04 Q-Dir 12.59 0
28-03 Q-Dir 12.55 4
06-03 Q-Dir 12.51 13
05-02 Q-Dir 12.48 4
09-11 Q-Dir 12.41 4
09-'25 Q-Dir 12.34 0
08-'25 Q-Dir 12.31 0
07-'25 Q-Dir 12.25 0
05-'25 Q-Dir 12.21 3
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Q-Dir

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Reacties (16)

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TweakerVincent 26 maart 2024 21:51
Ik gebruik al jaren total commander, die heeft 2 panels. Hoe lekker werkt 4 panels? Ik neem aan dat je ook met keyboard naar panels kan kopieren? Maar hoe copier je dan snel van 1 naar panel 3 bv?
Ortep @TweakerVincent26 maart 2024 21:57
Als het om dat soort dingen gaar kan je gewoon Windows Verkenner gebruiken. Die kan net zo veel tabs hebben als je wilt. Selcteer in tab 1 wat je wiltt en copieer dat naar tab 17
TweakerVincent @Ortep26 maart 2024 22:07
Gaat mij erom dat je snel met keyboard kopiert (zoals je werkt in total commander)
Ortep @TweakerVincent26 maart 2024 22:13
Dingen als cntrl A cnrl x, cntrl v werken gewoon. Ook dingen als delen selcteren. en verplaatsen of kopieeren
TweakerVincent @Ortep26 maart 2024 22:15
Dan heb je denk nooit met een commander a la total commander gewerkt, dat werkt zoveel sneller dan alt tabben en copy pasten enzo :D
MerijnB @TweakerVincent26 maart 2024 22:24
Als Total Commander geek denk ik dat de snelle workflow die je hebt in TC met toestenbord juist mogelijk is omdat er twee panels zijn en niet meer.

Zijn er specifieke akties die je graag anders zou doen in TC, of kan dit ook met tabs in TC of bijv het change directory shortcut (ctrl D)?
TweakerVincent @MerijnB26 maart 2024 22:30
Precies, ik vroeg het mij meer af. 2 lijkt mij voldoende en ctrl D is heerlijk idd!
Ortep @TweakerVincent26 maart 2024 22:23
Tjsa...ik heb het jaren gebruikt. Ik denk dat ik misschien nog wel een licentie heb ergens. En toen weg gedaan omdat het voor mij niets toevoegde.

Jij hebt blijkbaar de laatste jaren niet mee met de verkenner gewerkt. Alt Tabben? Waarom in hemelsnaam? Dat doe je als je van programma wilt wisselen. Niet als je naar een ander scherm in de verkenner wilt.

Het maakt me weinig uit dat ik misschien wel of misschien niet 1/10 seconde sneller ben bij een kopieer actie.

Het levert me veel meer ellende op als ik gewend ben aan een stuk sofware dat 98% van de mensen niet op hun pc heeft.
Als ik dan achter de laptop van een ander zit kan ik plotseling niets meer en moet ik gaan uitzoeken wat er de afgelopen 15 jaar veranderd is in Windows

Of nog erger: Iemand belt op en ik moet hem door een probleem heen helpen. Dan heeft hij geen idee van wat ik bedoel en ik snap niet welke schermen hij voor zijn neus heeft.

[Reactie gewijzigd door Ortep op 22 juli 2024 22:11]

Postie @Ortep27 maart 2024 07:51
Als iemand er voor kiest om contact met mij op te nemen om geholpen te worden met de PC dan kiest diegene er ook voor dat ik tools installeer op deze PC zodat ik diegene kan helpen.

TC of Double Commander zijn zeer simpel te installeren met Winget. En eventueel ook weer te verwijderen.

Daarbij heeft TC zoveel meer functionaliteit dan verkenner waardoor ik er echt veel sneller mee kan werken (ja, je moet dan wel wat shortcuts leren)
GNID @TweakerVincent27 maart 2024 00:37
Q-Dir is niet gebonden aan 4 deelvensters. 1,2 of 3 is ook miogelijk in diverse indelingen (12 om precies te zijn).
Standaard draai ik het met 2 panelen. 3 is soms ook handig (folder A en B zijn ongeveer hetzelfde; kopieer selectie naar nieuwe folder C).
Persoonlijk vind ik 4 panelen niet lekker werken. Kan me voorstellen dat als je in venster 4 een folder hebt met snelkoppelingen naar veelgebruikte applicaties oid. dat dat nog wel handig kan zijn.


Ik heb ooit een suggestie aan de ontwikkelaar gedaan om toetsenbord shortcuts toe te kennen aan kopieren/verplaatsen naar een specifiek deelvenster, maar geen reactie. Dat wordt "muizen" dus.


Overigens moet dit hèt programma zijn met de meest nietszeggende changelog ever. Dat is niet alleen bij deze specifieke versie, maar zo'n beetje bij elke.
Vervelende is dat als een suggestie geimplementeerd wordt (of gemelde bug gefixt), je dat terug vindt als "General fixes and small tweaks around Quad File Explorer" zonder dat je enig idee hebt dat het gefixt is.
Uruk-Hai 26 maart 2024 21:33
Q-Dir lijkt een hartstikke leuke tool, totdat je er achter komt dat je hiermee simpel en snel kunt instellen dat hij de Windows Verkenner kan vervangen, maar je dit niet net zo makkelijk daarna weer terug kunt draaien.
pbuytels 26 maart 2024 23:30
tsja,

Ik mag mezelf dan inmiddels wel een ouwe rot in het vak noemen, maar ik leef voor werk in powershell en prive in zsh op Linux.
Ben daarom nogal fan van MC, oftewel midnight commander.
Een command-line filemanager.

De MS-DOS kenners krijgen meteen een dejavu met Norton Commander, de populaire filemanager uit dat tijdperk.
Al waren er nog wel meer met dergelijke opzet, als pc-tools b.v.

Maar MC is multiplatform en werkt in elke shell, als je vaak met meerdere OS-en werkt zoals Win,Mac en Linux blijf je toch een beetje een uniforme toolkit houden.

En bovendien opensource en dus gratis.

Maar q-dir gebruik ik op Windows ook.
Log in als normale user en start dan een Powershell terminal als admin-user.
Vanuit een powershell sessie wil ik nog wel eens q-dir starten om als beheerder bij files en mappen te kunnen, waar ik met mijn normale user-account (via de reguliere explorer) niet bij kan.

Zo heb ik altijd goed in de gaten welke filemanager met welke rechten draait.
En zijn het modificeren van accessright van files en folders ook mogelijk met q-dir als shell.

En het kunnen aanpassen van het aantal venster gebruik ik toch vaak.
4 vensters zijn in vele situaties toch ook wel handig, al moet ik toegeven dat voor de meeste taken 2 ook wel volstaat.

Maar flexibiliteit komt toch vaak van pas en gebruik deze tool dagelijks met veel plezier.

Het juiste gereedschap voor het juiste klusje...

[Reactie gewijzigd door pbuytels op 22 juli 2024 22:11]

Darth Malak 27 maart 2024 09:42
Kan zelf multicommander aanraden... Gratis en ZEER compleet. Doet eigenlijk alles wat je van een uitgebreide filemanager mag verwatchten. Is een aardig alternatief voor Directory Opus wat helaas zijn licentie voorwaarden en kosten nogal opgekrikt heeft.
Globefrotter 27 maart 2024 10:04
Heb hem onlangs nog eens geprobeerd, maar hij heeft nog steeds geen zoekfunctie. Daarmee is hij voor mij onbruikbaar. De ontwikkelaar denkt er wel al langer over om die te implementeren, maar het is er blijkbaar nog steeds niet van gekomen. Jammer.
Commandor1961 27 maart 2024 00:48
Standaard draai ik het met 3 panelen. en de dark/blackmode

[Reactie gewijzigd door Commandor1961 op 22 juli 2024 22:11]


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