tsja,
Ik mag mezelf dan inmiddels wel een ouwe rot in het vak noemen, maar ik leef voor werk in powershell en prive in zsh op Linux.
Ben daarom nogal fan van MC, oftewel midnight commander.
Een command-line filemanager.
De MS-DOS kenners krijgen meteen een dejavu met Norton Commander, de populaire filemanager uit dat tijdperk.
Al waren er nog wel meer met dergelijke opzet, als pc-tools b.v.
Maar MC is multiplatform en werkt in elke shell, als je vaak met meerdere OS-en werkt zoals Win,Mac en Linux blijf je toch een beetje een uniforme toolkit houden.
En bovendien opensource en dus gratis.
Maar q-dir gebruik ik op Windows ook.
Log in als normale user en start dan een Powershell terminal als admin-user.
Vanuit een powershell sessie wil ik nog wel eens q-dir starten om als beheerder bij files en mappen te kunnen, waar ik met mijn normale user-account (via de reguliere explorer) niet bij kan.
Zo heb ik altijd goed in de gaten welke filemanager met welke rechten draait.
En zijn het modificeren van accessright van files en folders ook mogelijk met q-dir als shell.
En het kunnen aanpassen van het aantal venster gebruik ik toch vaak.
4 vensters zijn in vele situaties toch ook wel handig, al moet ik toegeven dat voor de meeste taken 2 ook wel volstaat.
Maar flexibiliteit komt toch vaak van pas en gebruik deze tool dagelijks met veel plezier.
Het juiste gereedschap voor het juiste klusje...
[Reactie gewijzigd door pbuytels op 22 juli 2024 22:11]