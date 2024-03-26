Software-update: Pale Moon 33.0.2

Pale Moon logo (75 pix) Versie 33.0.2 van Pale Moon is uitgekomen. Deze webbrowser is ooit begonnen als een fork van Mozilla Firefox. Door optimalisaties voor moderne hardware en het weglaten van Accessibility-features en Parental Controls presteerde hij toen een stuk beter. Ook was er een 64bit-versie beschikbaar, ruim voordat Mozilla deze zelf aanbood. Intern werkt het op Goanna, een van Mozilla's Gecko afgeleide browserengine. De browser is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en als bèta ook voor FreeBSD.

Vanaf versie 30 identificeert de browser zich naar buiten toe weer als een Firefox-browser, wat het eenvoudiger moet maken om oudere browserextensies te gebruiken. De download van Pale Moon is alleen in het Engels; een apart Nederlands taalbestand is beschikbaar. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Pale Moon version 33.0.2

This is a minor security and stability release.

  • Fixed an issue with attributes on duplicate html tags.
  • Aligned the behavior of internal pointer structures to be more uniform.
  • Security issue addressed: CVE-2024-2610

Pale Moon

Versienummer 33.0.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, BSD, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Moonchild Productions
Download https://www.palemoon.org/download.shtml
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 26-03-2024 20:00 4

26-03-2024 • 20:00

4

Bron: Moonchild Productions

Update-historie

07-04 Pale Moon 34.2.0 2
03-03 Pale Moon 34.1.0 0
20-01 Pale Moon 34.0.0 14
10-'25 Pale Moon 33.9.1 0
09-'25 Pale Moon 33.9.0 1
08-'25 Pale Moon 33.8.2 0
07-'25 Pale Moon 33.8.0 2
06-'25 Pale Moon 33.7.2 8
04-'25 Pale Moon 33.7.0 0
02-'25 Pale Moon 33.6.0 1
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Reacties (4)

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danmark_ori 26 maart 2024 20:47
https://www.palemoon.org/download.shtml
Nog steeds: " Windows 7, Service Pack 1 or later "
arbraxas 26 maart 2024 21:47
Leuk dat stukje geschiedenis, maar wat is voordeel tegenwoordig ten opzichte van Firefox zelf?
RoestVrijStaal
@arbraxas26 maart 2024 22:14
Leuk dat stukje geschiedenis, maar wat is voordeel tegenwoordig ten opzichte van Firefox Chromium-based browsers en browsers die Chromium nadoen zelf?
Voor mijn gevoel blijf ik in herhaling omdat deze vraag telkens terug komt.

Diversiteit is een groot goeds. Chrome/Chromium is uit aan het groeien als het nieuwe IE.

Op het forum van Pale Moon ontbreekt een deftige megathread hierover die haarfijn de pijnpunten op noemt. Maar wat ik voorbij heb zien komen is onder andere dat de ontwikkelaars van Mozilla uit wanhoop maar de code van Chromium hebben gepakt om maar compatibel te blijven met de javascript Regex functionaliteit dat Chromium biedt.
Manifest V3 is ook een voorbeeld dat Google haar belangen probeert op te leggen aan de rest van het web. Heel die WebExtension baksel was sowieso niet in het belang van gebruikers en add-on ontwikkelaars.
arbraxas @RoestVrijStaal27 maart 2024 09:10
Nee, voordelen ten opzichte van Firefox. Daar is Palemoon toch op gebaseerd.
Dus wat is het voordeel daar.
Dat chromium / google het nieuwe IE is, dat ben ik wel met je eens. Het is ook de reden dat ik Firefox gebruik.

Want heeft palemoon nou de zelfde pijnpunten of niet? Ik gebruikte palemoon in de tijd dat zij wel een 64bit versie maakten en mozilla niet. Maar dat heeft FF intussen ook.

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