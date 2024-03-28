Prusa Research heeft versie 2.7.3 van PrusaSlicer uitgebracht. Dit programma zorgt ervoor, simpel gezegd, dat een 3d-ontwerp zo goed mogelijk uit een 3d-printer komt. PrusaSlicer is open source en beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het wordt primair ontwikkeld voor Prusa's eigen printers, maar bevat een groot aantal profielen voor printers van andere merken. De releasenotes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

PrusaSlicer 2.7.3 This is stable release of PrusaSlicer 2.7.3. This release is functionally equivalent to 2.7.3-rc1. Please, read the change logs of 2.7.3-alpha1, 2.7.3-beta1 and 2.7.3-rc1 for the complete list of bugfixes and improvements over 2.7.2. If any of the PrusaSlicer 2.7.3 alphas or betas was used before on the same machine, PrusaSlicer 2.7.3 will offer to import such alpha or beta configuration when it is first executed.